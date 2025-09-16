Aguaceros mermarán esta noche, según Indomet

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), indicó que los aguaceros y tormentas eléctricas como resultado de los efectos de una onda tropical, comenzarán a mermar con el avanzar de la noche.

Indomet sostuvo que se han registrado precipitaciones en La Altagracia, El Seibo, Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Azua, San Juan, Elias Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco, el Gran Santo Domingo, entre otras provincias.

Mientras que, el organismo prevé que en la madrugada del miércoles se presentarán chubascos en comunidades de la parte norte de La Altagracia, El Seibo, Samaná, Hato Mayor, Espaillat, y otras localidades cercanas.

Asimismo, en horas de la tarde, los efectos asociados al ciclo diurno, se unirán con una vaguada y presentarán nublados, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento sobre: San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Monte Plata, Azua, San Juan, Valverde, Santiago Rodríguez, Elias Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco, El Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta verde a la provincia La Altagracia, debido a las condiciones meteorológicas que se han registrado en el territorio nacional.

Sin embargo, Indomet señaló que las temperaturas continuarán calurosas, por lo que recomendó hidratarse frecuente con agua y jugos naturales, usar ropas ligeras de claros colores, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin la debida protección solar.