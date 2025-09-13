Multan a choferes de vehículos pesados por violar ley de tránsito

El director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez, informó que durante el mes de agosto fueron sancionados 12 conductores de patanas con 100 mil pesos cada un por estacionar la cola de sus vehículos en autopistas y carreteras, práctica que ha provocado accidentes fatales en distintas zonas del país.

Cruz Méndez explicó que los conductores, en violación de la Ley 63-17 de Tránsito, abandonaban la cola de la patana en plena vía pública para dirigirse únicamente con el cabezote a realizar turnos de carga y descarga, dejando los remolques durante horas.

Explico el funcionario que incluso estos dejaban la cola de la patana hasta el día siguiente en las autopistas Las Américas, Autovía del Este y la carretera 12 de Haina y vías de gran movimiento de vehículos livianos y pesados.

“Esta situación ha generado tragedias, entre conductores de vehículos livianos que han chocado contra esas colas estacionadas en la oscuridad, provocando accidentes graves y la pérdida de vidas humanas en numerosos casos”, expresó el titular de Digesett.

El general señaló que las sanciones impuestas a los infractores fueron de 100 mil pesos por conductor, aplicadas en colaboración con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y otras agencias gubernamentales.

Normativa vigente y vehículos de carga

Asimismo, recordó que, según la normativa vigente, los vehículos de carga con más de tres ejes tienen restricciones de circulación en el Distrito Nacional en determinadas horas y deben respetar las disposiciones sobre estacionamiento en las principales vías del país.

Cruz Méndez indicó que, aunque esta práctica ha disminuido en los últimos meses gracias a los operativos de control, la Digesett continuará con inspecciones y vigilancia permanente en las autopistas y carreteras, con el fin de detectar y sancionar a los infractores de manera oportuna.

Cruz Méndez explicó asimismo, que las asociaciones de transportistas de carga a concienciar a sus afiliados sobre el peligro de dejar los remolques sin la debida señalización y en lugares no autorizados, para evitar tragedias que enlutan a familias y congestionan las vías.

Preocupación ciudadana

Usuarios de las carreteras y autopistas han denunciado en diversas ocasiones que la falta de iluminación en algunos tramos y la ausencia de señalización en las colas de patanas estacionadas agravan el riesgo de accidentes.

En respuesta, la Digesett ha reforzado el patrullaje nocturno y ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas la instalación de más iluminación y señalización preventiva en puntos críticos.

Con estas acciones, las autoridades buscan reducir los índices de siniestralidad vial, que se mantienen entre los más altos de la región, y garantizar un tránsito más seguro para los miles de conductores que utilizan las autopistas diariamente.