Fideicomiso detalla avances en la terminación de obras en Ciudad Juan Bosch

En respuesta al reportaje realizado por este medio en el que residentes de Ciudad Juan Bosch expresaron notar lentitud en la construcción de varias obras, el Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo de la República Dominicana (Fideicomiso VBC-RD) informó que continúan sin detener la marcha de los trabajos.

El ingeniero Alexis Montes de Oca, director de la Unidad de Análisis y Supervisión Técnica del Fideicomiso VBC-RD, explicó que las construcciones no se han detenido y que, aunque las lluvias y la importación de algunos materiales han ocasionado retrasos en ciertos procesos, los trabajos mantienen un ritmo constante y progresivo hacia su conclusión.

Avances en el anfiteatro y Plaza la Gaviota

Montes de Oca explicó que la Plaza La Gaviota se encuentra en un 95% de ejecución, mientras que el anfiteatro está en un 85% de avance. Este espacio, que abarca unos 40,000 metros cuadrados, contará con amplias áreas verdes, juegos infantiles, gazebos, baños, zonas de ejercitación, bancos y áreas de esparcimiento.

“Los gazebos, las áreas duras y de ejercitación ya están concluidas. Los baños están listos a falta de detalles de pintura y las áreas infantiles se encuentran en fase de instalación de los juegos y colocación de arena sílice”, precisó.

Complejo polideportivo

Montes de Oca informó también que el polideportivo y su multiuso presentan un 95% de avance en vías de acceso y servicios.

“El multiuso será un espacio polivalente para la práctica de baloncesto, voleibol, bádminton y balonmano, además de disciplinas como judo, taekwondo, karate, boxeo, ballet y gimnasia. Este complejo podrá albergar entre 3,500 y 4,000 personas, convirtiéndose en un referente deportivo para toda la zona”, indicó.

El ingeniero Byron Gordon, encargado de proyectos de la constructora O’Reilly y Asociados, detalló que la obra se encuentra en un 90% de ejecución y que actualmente se trabaja en la fachada frontal, instalación de cubiertas y pavimentos.

Respecto al segundo tanque de agua, Montes de Oca informó que ya está concluido el pedestal donde descansará el depósito regulador de 6,000 metros cúbicos (1.6 millones de galones), el cual llegará al país en los próximos meses con tecnología de acero vitrificado.

“Se trata de una obra de ingeniería pesada que garantizará el suministro continuo de agua potable para los residentes de Ciudad Juan Bosch. Aunque las lluvias han ralentizado los trabajos de movimiento de tierra y terminación, la construcción nunca se ha detenido”, puntualizó.

Transporte: 50 autobuses para reforzar el servicio

Sobre el compromiso de incorporar 50 autobuses de la OMSA para reforzar las rutas de la avenida Ecológica y el Hipódromo, así como para establecer una nueva ruta directa al Metro de Santo Domingo, Montes de Oca explicó que el acuerdo inicial fue asumido por la gestión anterior de la institución estatal. Sin embargo, explicó ya se coordinó un encuentro con el nuevo director y su equipo.

“Ahora corresponde retomar el tema con las nuevas autoridades de la institución para asegurar la continuidad de lo acordado. Confiamos en que esta promesa se cumplirá, pues las unidades ya estaban presupuestadas”, señaló.