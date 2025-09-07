Matan a mujer a machetazos y hieren a su esposo en comunidad de San José de Ocoa

Una mujer de 59 años perdió la vida de manera violenta y su esposo resultó gravemente herido en un ataque a machetazos ocurrido la tarde del sábado en la comunidad Domingo Frío, de Los Anones, en el Distrito Municipal La Ciénaga, provincia San José de Ocoa.

La víctima fue identificada como Valdemira Peña Mateo, madre de tres hijos, quien falleció a causa de múltiples heridas corto-contundentes, incluyendo lesiones en el tórax, cuello, rostro y extremidades, según el informe forense preliminar.

Su esposo, José Altagracia Tejeda Mariñez, de 50 años, se encuentra hospitalizado en estado delicado debido a heridas similares.

De acuerdo con la parte policial, el agresor fue identificado únicamente como Alejandro, quien tras cometer el hecho emprendió la huida y no ha sido detenido.

El procurador fiscal de la provincia, Ysidro Minyetty, informó que las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Familiares de la víctima señalaron al presunto agresor como “un delincuente” que llevaba varios días en la zona visitando a unos parientes, mientras que manifestaron su indignación y reclamaron justicia, exigiendo que el responsable sea capturado lo antes posible.

El cadáver de Valdemira Peña fue trasladado inicialmente a la morgue del Hospital San José y posteriormente remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Azua para fines de autopsia.

Las autoridades no han precisado las circunstancias que originó el ataque, mientras la comunidad permanece consternada por la brutalidad del hecho.