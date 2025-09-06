En el Salomé Ureña denuncian 24 horas de apagón

Residentes en el Salomé Ureña de Sábana Perdida, en Santo Domingo Norte, denunciaron que tienen más de 24 horas sin el servicio eléctrico de manera parcial en varias calles de la comunidad.

Ante esto, los moradores precisaron que realizaron el reporte a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), sin embargo, la empresa no ha enviado una brigada ni pueden realizar nuevamente la denuncia, ya que el teléfono suena fuera de servicio.

“Yo intenté llamar de nuevo ayer dos veces y hoy estaba llamando, pero suena fuera de servicio”, expresó Rosa Vicente la mañana de este sábado.

“Que gente más rastrera Dios, desde ayer a las 9:00 de la mañana, 24 horas ya y no saben dónde es que está la avería”, dijo otra de las denunciantes que prefirió no ser identificada.

La avería afecta las manzanas D, F, I, G del sector, donde residen niños y ancianos que desde la mañana del viernes no perciben el servicio energético.