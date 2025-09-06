Protestan en km 28 de Pedro Brand por falta de agua desde hace dos meses

Moradores del kilómetro 28 del municipio Pedro Brand se lanzaron a las calles de la zona este sábado en protesta debido a que desde hace aproximadamente dos meses no les está llegando agua.

Alquimedes Vázquez, presidente de la Junta de Vecinos del sector Padre Binilli, afirmó que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) no está ofreciendo el servicio de ayuda comunitaria.

"Hay mucho monopolio con la tubería aquí y más que nos pasan las dos tuberías matriz que son Isa Mana y Duey", agregó Vázquez.

Detalló que el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora también se está viendo afectado por la falta de agua y que "da pena y vergüenza" que con el bombeo tradicional tenía el servicio de agua 24/7, pero que ahora el servicio de agua lo están negociando con los camiones.

Vázquez dijo que en varias ocasiones han asistido a la CAASD para conversar con su director, Felipe Antonio "Fellito" Suberví, pero que las cosas las solucionan temporalmente "y después vuelven atrás, con el monopolio del negocio. Ya estamos cansados".

"Cada vez que se ve el agua, empiezan a negociar, se llenan los camiones ahí mismo, se abastecen y a nosotros nos la venden, a nosotros los infelices, a 250 y 800 pesos el tinaco", manifestó Vázquez.

Los manifestantes dijeron que prefieren cambiar el sistema de bombeo para que pueda llegar este líquido a estos sectores, como Los Pabellones, La Loma, Nueva Esperanza, Francisco Peña Gómez, Padre Billini, entre otros.

Hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que tome cartas en el asunto y que este problema se pueda resolver.

"Porque esta vez la estamos haciendo pacífica, pero si no nos responden en 24 horas, nos vamos a tirar a la calle. Si no nos llega el agua, lamentablemente, como nos llegaba domingo y miércoles, el lunes hacemos un paro nacional aquí en la autopista Duarte", enfatizó Alquimedes Vázquez.