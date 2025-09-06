Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Autoridades arrestan a “Melcocha”, acusado herir hombre en establecimiento comercial de SDO

Tras cometer el hecho, Castillo intentó escapar, pero fue retenido por ciudadanos en el lugar hasta la llegada de la Policía.

Intento de homicidio en Santo Domingo Oeste.

santo domingo, rd

Miembros de la División de Homicidios de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, arrestaron a Isaac Luciano Castillo alias “Melcocha”, señalado en un intento de homicidio ocurrido el lunes 3 de septiembre de 2025 en el sector Las Caobas.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente se produjo en horas de la tarde de la citada fecha, cuando Castillo se desmontó de una motocicleta marca Suzuki, color negro, sin placa, entregó a un establecimiento comercial y sin mediar palabras disparó varias veces contra Ramón Rubí Arnaud, de 37 años, causándole heridas penetrantes en el abdomen, flanco derecho y antebrazo derecho, según diagnóstico médico del centro de salud donde es atendido.

Tras cometer el hecho, Castillo intentó escapar, pero fue retenido por ciudadanos en el lugar hasta la llegada de la Policía. 

Además de la detención, se le ocupó una pistola marca Colt MKIV, calibre 45, utilizada en el ataque, así como dos casquillos calibre 45 hallados en la escena por la Policía Científica.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones junto al Ministerio Público, a fin de determinar la totalidad de los involucrados y esclarecer las circunstancias del hecho.

