Policía detiene a 14 personas por "orgía"

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), en coordinación con la Dirección de la Policía Preventiva, la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) y el Ministerio Público, ejecutó un operativo en un apartamento de la Ciudad Colonial, donde se desarrollaba una actividad de carácter ilegal que había sido promocionada en plataformas digitales.

El allanamiento se efectuó en cumplimiento de la orden judicial No. 2025-AJ0058023, emitida por las autoridades competentes a solicitud del procurador fiscal del Distrito Nacional, en un inmueble ubicado en la calle Las Mercedes casi esquina Espaillat.

Durante la intervención fueron detenidas 14 personas, incluyendo al principal organizador, identificado como Juan Luis de los Santos Polanco, de 33 años, residente en el sector de Herrera, quien utilizaba medios digitales para promover el evento.

"El pasado 29 de agosto, ante un llamado que se difundió en redes sociales, donde era celebrada una fiesta llamada orgía o algo así, nuestras autoridades iniciaron las pesquisa y lograron obtener una orden de allanamiento", afirmó sobre el caso el vocero de la Policía, Diego Pesqueira.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, el cual dispuso la puesta en libertad de los 14 participantes.

En cuanto al organizador, se le impuso como medida de coerción la presentación periódica ante las autoridades competentes.