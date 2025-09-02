Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Ciudad

ciudad colonial

Policía detiene a 14 personas por "orgía" en la Zona Colonial

La actuación, amparada en orden de allanamiento, se materializó el pasado 29 de agosto

La gran mayoría de los vehículos operativos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas transitan con una ficha en el espacio donde debe ir la placa oficial.

Foto de archivo de la Policía NacionalListin Diario

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), en coordinación con la Dirección de la Policía Preventiva, la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) y el Ministerio Público, ejecutó un operativo en un apartamento de la Ciudad Colonial, donde se desarrollaba una actividad de carácter ilegal que había sido promocionada en plataformas digitales.

El allanamiento se efectuó en cumplimiento de la orden judicial No. 2025-AJ0058023, emitida por las autoridades competentes a solicitud del procurador fiscal del Distrito Nacional, en un inmueble ubicado en la calle Las Mercedes casi esquina Espaillat.

La Policía Nacional y el Ministerio Público intervinieron un apartamento en la Ciudad Colonial donde se desarrollaba una actividad ilegal promocionada en redes sociales. En el operativo fueron detenidas 14 personas y arrestado el organizador, Juan Luis de los Santos Polanco, a quien se le impuso presentación periódica. Las autoridades reiteran su compromiso con el orden público y la seguridad ciudadana. Video

Policía Nacional y Ministerio Público intervienieron actividad ilícita en Ciudad Colonial


Durante la intervención fueron detenidas 14 personas, incluyendo al principal organizador, identificado como Juan Luis de los Santos Polanco, de 33 años, residente en el sector de Herrera, quien utilizaba medios digitales para promover el evento.

"El pasado 29 de agosto, ante un llamado que se difundió en redes sociales, donde era celebrada una fiesta llamada orgía o algo así, nuestras autoridades iniciaron las pesquisa y lograron obtener una orden de allanamiento", afirmó sobre el caso el vocero de la Policía, Diego Pesqueira. 

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, el cual dispuso la puesta en libertad de los 14 participantes. 

En cuanto al organizador, se le impuso como medida de coerción la presentación periódica ante las autoridades competentes.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados