Policía apresa a "Bemba", uno de los presuntos autores de tiroteo en el Libertador de Herrera

La Policía Nacional informó que en coordinación con el Ministerio Público, apresó a Óscar Enrique Ortega, conocido como "Bemba", señalado como uno de los presuntos autores del tiroteo ocurrido en el sector Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste.

Por este hecho tres hombres con antecedentes resultaron muertos.

El cuerpo del orden, dijo que identificó a Óscar Alberto Feliz Marte (a) "Barba Negra", quien se encuentra prófugo, y Miguel (a) "Migue", actualmente en proceso de identificación.

“Nuestra institución continúa desarrollando acciones investigativas para ubicar y apresar a todos los responsables de este hecho, garantizando que respondan ante la justicia”, indicaron en un comunicado.

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Eduardo Ciprián Lebrón (alias "Chucky"), de 35 años; Luis Javier Santana Asencio, de 38; y José Antonio Ovalles Martínez (alias "Tony Papeleta"), de 47.

En el mismo incidente resultó herido José Antonio Pérez García.

"Este lamentable hecho es un conflicto social vinculado a asuntos del bajo mundo, hasta el momento narcotráfico", indicó el portavoz en rueda de prensa.

José Eduardo Ciprián Lebrón

Varios medios de comunicación han destacado que Chucky es uno de los implicados en el atentado contra David Ortíz.

Este medio cuestionó al vocero de la Policía de si se trataba de la misma persona, pero indicó que estaban en un proceso de investigación, por lo que no podía afirmar si se trataba de la misma persona.

El atentado en contra de Ortiz ocurrió el 9 de junio de 2019 y la sentencia fue dictada en diciembre de 2022 contra un joven que en ese momento se identificó como Ciprián Lebrón, de 24 años de edad, se dictó 10 años de prisión preventiva por su vinculación en este caso.

De acuerdo con la sentencia, todos los condenados debían pagar una indemnización de 50 millones de pesos y cumplir la pena de reclusión en el centro de privación de libertad La Victoria, en Santo Domingo Norte.