Se incendia vehículo de carga en Circunvalación de Santo Domingo

Un vehículo de carga se incendió en la Circunvalación de Santo Domingo, específicamente después de la entrada de Yamasá, en sentido oeste - este.

Según informó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), los organismos de socorro se encuentran brindando asistencia, entre ellos, los bomberos.

En la zona se ha registrado taponamiento, mientras bomberos del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste continúan laborando.

Además, un camión especial proveniente de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) del Aeropuerto Internacional de Las Américas fue llevado al lugar para seguir sofocando el fuego.

Por el momento no se han reportado personas heridas.