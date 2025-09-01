Parques nacionales: refugio de bienestar ante la ola de calor

Cientos de personas han encontrado en los parques y áreas verdes de la ciudad un escape de la rutina y la ola de calor.

Entre los lugares más visitados por aquellos que buscan reconectar con la naturaleza se encuentran el Parque Nacional Mirador Norte, un vasto refugio de biodiversidad; el Parque del Este, conocido por su tranquilidad y senderos naturales; y el Balneario Cachón de la Rubia, un popular destino para refrescarse y disfrutar de las frescas aguas. Estos espacios se han convertido en puntos de encuentro habituales para quienes valoran la paz y el aire puro que ofrecen estos ambientes.

Familias, parejas, grupos de amigos y religiosos acuden en masa a estos espacios para disfrutar del verdor de la naturaleza y la brisa fresca que emana de los árboles, buscando momentos de esparcimiento y conexión con el medio ambiente.

“Este parque está muy bien cuidado y organizado; dentro del mismo distrito encontramos un área donde uno se desconecta del caos, lo urbano, y se conecta con la tranquilidad, la paz, y eso es fortaleza”, destacó Adrián, quien se encontraba junto a su esposa Penélope y sus dos hijos en el Parque Mirador Norte.

Esta familia salió desde tempranas horas de la mañana de su hogar para combatir el calor bajo los árboles, jugando y comiendo, una idea para la recreación familiar.

Los alrededores de los parques se encontraban repletos de religiosos, realizando sus actividades cotidianas, y una de estas agrupaciones tenía una caminata llamada “3K la ruta es servir”, con el fin de conectar con la naturaleza y juntos dar un paso por la vida.

Las familias compartiendo en un día caluroso era algo que se observaba desde la entrada a cada área recreativa; las bicicletas, pelotas y pícnic se convirtieron en la mejor manera de pasar un rato agradable.

Parte de las actividades de recreación para el calor: las acuáticas no pueden faltar y, para los residentes en áreas cercanas al Cachón de la Rubia, esta es una parada obligatoria si a pasar un rato agradable y darse un chapuzón se trata.

Personas toman mucha agua para enfrentar la ola de calor.Raúl Asencio

“Hace mucho calor y uno viene, se baña y hasta cocinamos, pero mientras tanto nos ponemos a jugar vitilla en lo que está listo lo que nos vamos a comer. Aquí uno se la pasa bien en estos días de calor”, manifestó Pedro, quien se encontraba en el Cachón de la Rubia con su pareja e hijo.

Mirador Sur y la Plaza Güibia

La ola de calor registrada durante el último fin de semana de agosto, alertada por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), motivó a decenas de ciudadanos a compartir al aire libre en diversos lugares de recreación de la ciudad.

Durante un recorrido por el parque Mirador Sur y la Plaza Güibia en el Malecón de Santo Domingo, Listín Diario constató a familias y amigos disfrutando de los espacios públicos para mitigar las altas temperaturas.

Con botellas de agua en mano, niños, jóvenes y adultos paseaban por cada rincón de las concurridas zonas.

Mirador Sur

Yahaira Lebrón, una psicóloga de 25 años, en su búsqueda por realizar algo distinto para enfrentar las altas temperaturas, se reunió con su círculo de lectores de “El Rincón del Libro” este domingo.

Este club de lectura originario en Constanza en el 2020 también se reúne en Santo Domingo cada mes para leer, bajo sus encuentros llamados "Páginas al Sol", detalló la joven.

Expresó que, a pesar de que la dinámica de los lectores es reunirse bajo los rayos del sol, en los últimos meses han optado por seleccionar lugares al aire libre en los que se evite su interacción directa.

“Buscamos espacios al aire libre, con una ubicación céntrica para que todos puedan llegar”, dijo, al tiempo de destacar que para combatir el calor “trajimos y tomamos mucha agua”.

En el Mirador Sur también se encontraba Néstor Corporación compartiendo con sus familiares. Indicó que, para recrear su mente y optar por refrescar su cuerpo, fue movido a ese parque desde tempranas horas.

“Me motiva la tranquilidad del lugar, el espacio, este el momento que uno puede aprovechar en familia, en hermandad”, explicó.

Al referirse a las altas temperaturas, expresó que, en comparación con años anteriores, no lo ha sentido de manera intensa.

“Considero que el calor producido en las últimas semanas está normal y es parte de la vida”, dijo, al tiempo que exhortó que, "en ocasiones en las que hace mucho calor, debemos buscar lugares y tratar de estar cómodos, tomar la suficiente agua para resistir hasta que la situación termine".

Plaza Güibia

La Plaza de Güibia, frente al mar en el malecón de Santo Domingo, a diferencia del Mirador Sur, en horas de la mañana y en la tarde no se evidenció una alta incidencia de visitantes.

Al recorrer las áreas que lo componen, como el gimnasio público con diferentes máquinas para hacer ejercicios, además de un área infantil y dos canchas de voleibol playero que estaban vacías.

“A mí, en general, me gusta estar al aire libre y con el viento de los árboles y las olas de la playa, básicamente me refresco. Uso ropa ligera, tomo mucha agua y me olvido del calor”, expresó Julián Soriano, un caminante por la zona.

Indomet emite alerta de calor

Se recuerda que el Indomet mantiene la alerta de calor debido a las altas temperaturas que se registraron en el territorio nacional el sábado.

De acuerdo con el comunicado oficial, la sensación calurosa fue identificada en una escala de máximas extremas y la sensación térmica que percibió la población, basada en la humedad relativa.