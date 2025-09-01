Llegada de avión de carga de Amazon a República Dominicana es reprogramado para el miércoles

La llegada del avión de carga de la compañía estadounidense Amazon fue reprogramada para el miércoles tres de septiembre a las 9:00 de la mañana, a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA).

El anuncio fue realizado por Luis José López, director de Comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom), quien explicó que el arribo de la aeronave estaba inicialmente previsto para este martes, pero por ajustes logísticos fue pospuesto un día más.

El avión de Amazon será recibido en la terminal de carga del AILA por una comisión oficial encabezada por el director general de Aduanas, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, junto a representantes del sector aeroportuario, empresarial y logístico, lo que resalta la trascendencia de este acontecimiento para la economía dominicana.

Centro estratégico en la región

La multinacional estadounidense ha confirmado además que la República Dominicana será sede de un centro de distribución regional para América Latina, una apuesta que ratifica la posición estratégica del país como hub de carga aérea en el Caribe.

El propio Sanz Lovatón destacó la evolución del sector logístico en el país.

“Hoy, el 60 % de las compras por internet se trasladan por vía aérea, cuando hace apenas 15 o 20 años la mayoría llegaba por transporte marítimo. Esto demuestra la transformación de nuestra economía y el papel del país como centro de distribución de mercancías”, indicó.

Las autoridades dominicanas dejaron en funcionamiento en el Aeropuerto Internacional de Las Américas un moderno centro de recepción de paquetería y courier, que servirá de soporte para el incremento de las operaciones de transporte de mercancías internacionales.

La llegada de Amazon proyecta al país como un destino confiable para las inversiones en logística y comercio global.

Con esta nueva operación aérea, República Dominicana se posiciona como un punto clave en el mapa del comercio electrónico en la región, marcando un antes y un después en la manera en que los dominicanos acceden a productos comprados en línea.