En Moca hacen “entierro” por los apagones y la Policía lanza bombas lacrimógenas

Con un ataúd, coronas de flores y pancartas, el Movimiento Popular Los Peregrinos de Moca, el Frente de Lucha Amplio y Progreso y la Coalición del Cibao junto a los comunitarios llevaron a cabo el martes una manifestación simbólica frente a la oficina de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) en Moca, en demanda de los constantes apagones y la deficiencia del servicio eléctrico.

La manifestación fue denominada por la comisión como el “Velatorio de Edenorte, Prolagos, los apagones y los aumentos de las tarifas eléctricas”, con el objetivo de denunciar los constantes apagones, el deficiente servicio eléctrico y los aumentos en las tarifas que afectan a familias y sectores productivos.

Los manifestantes protestaron con un ataúd, coronas de flores y pancartasLD

Sin embargo, la protesta fue reprimida por la Policía Nacional, que según los organizadores, utilizaron golpes, bombas lacrimógenas y otras medidas consideradas un abuso de poder contra los manifestantes.

“No vamos a permitir más apagones en Moca, este municipio se va a encender por las cuatro esquinas si continúan con los apagones”, expresó Guanchi Comprés, advirtiendo que junto a la Coalición del Cibao estarán convocando a una huelga regional si las autoridades no atienden el llamado de los residentes.

Bajo la consigna “el pueblo unido jamás será vencido”, los grupos comunitarios junto a toda la comunidad aseguraron que continuarán con sus acciones de protesta y movilización hasta lograr que las autoridades del sector eléctrico y Edenorte respondan a las demandas de la población.

Apagones no dan tregua en pueblos del Cibao Lea también

“Este velatorio no solo fue un acto de denuncia, sino un llamado de alerta para que el pueblo del Cibao y de todo el país se levante en defensa de su derecho a un servicio eléctrico digno, eficiente y con precios justos”, afirmaron los representantes de las organizaciones convocantes.