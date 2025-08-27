apagones
En Moca hacen “entierro” por los apagones y la Policía lanza bombas lacrimógenas
La manifestación fue denominada por la comisión como el “Velatorio de Edenorte, Prolagos, los apagones y los aumentos de las tarifas eléctricas”.
Con un ataúd, coronas de flores y pancartas, el Movimiento Popular Los Peregrinos de Moca, el Frente de Lucha Amplio y Progreso y la Coalición del Cibao junto a los comunitarios llevaron a cabo el martes una manifestación simbólica frente a la oficina de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) en Moca, en demanda de los constantes apagones y la deficiencia del servicio eléctrico.
Sin embargo, la protesta fue reprimida por la Policía Nacional, que según los organizadores, utilizaron golpes, bombas lacrimógenas y otras medidas consideradas un abuso de poder contra los manifestantes.
“No vamos a permitir más apagones en Moca, este municipio se va a encender por las cuatro esquinas si continúan con los apagones”, expresó Guanchi Comprés, advirtiendo que junto a la Coalición del Cibao estarán convocando a una huelga regional si las autoridades no atienden el llamado de los residentes.
Bajo la consigna “el pueblo unido jamás será vencido”, los grupos comunitarios junto a toda la comunidad aseguraron que continuarán con sus acciones de protesta y movilización hasta lograr que las autoridades del sector eléctrico y Edenorte respondan a las demandas de la población.
“Este velatorio no solo fue un acto de denuncia, sino un llamado de alerta para que el pueblo del Cibao y de todo el país se levante en defensa de su derecho a un servicio eléctrico digno, eficiente y con precios justos”, afirmaron los representantes de las organizaciones convocantes.