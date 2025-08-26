La JCE dice que la nueva cédula tendrá una validez superior a 10 años

La Junta Central Electoral (JCE) informó este martes que la nueva cedula de identidad y electoral tendrá validez por más de 10 años.

Así lo informó el presidente del órgano electoral, Roman Jáquez Liranzo, quien indicó que el nuevo documento no tendrá un plazo de validez de 10 años como el actual, sino que será superior, al garantizar que la caducidad será más larga para beneficio de la población.

“Según el artículo 20 y 80 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, el Pleno del órgano comicial tiene la autoridad para definir el formato y la fecha de vencimiento de la nueva cédula”, apuntó Jáquez Liranzo.

Asimismo, explicó que las cédulas actuales están vencidas debido a un plazo legal fatal y detalló que para abordar esto, la JCE comenzó el proceso de cara a renovarla.

Por su parte, el director de cedulación, Américo Rodríguez, afirmó que el objetivo es asegurar que la sociedad civil esté plenamente informada sobre el proceso de renovación del documento de identidad.

“Estamos comprometidos con un proceso transparente y participativo. Es fundamental que todos los actores de la sociedad civil conozcan de primera mano los avances y las innovaciones de esta nueva cédula, que no solo será un documento más seguro, sino que también facilitará múltiples gestiones para los ciudadanos”, expresó Rodríguez.

Estas declaraciones fueron brindadas durante un encuentro de la Junta Central Electoral con representantes del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana y del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), a quienes se les presentó el proyecto de la nueva cédula.

Los encuentros, celebrados en la sede del Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (Iespec), órgano académico de la JCE, contaron con la participación del presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises, así como el miembro suplente Prado López.