Conadis interviene situación de la escuela que acoge a niños con Síndrome de Down

Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down en reclamo por mejores condiciones para los estudiantes con síndrome de DownJosé Alberto Maldonado

santo domingo, rd 

El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) informó que participó en una reunión convocada en el Ministerio de Educación (Minerd) para dar respuesta a la situación que afecta a la escuela de Santo Domingo Norte que acoge a niños con Síndrome de Down.

La directora técnica del Conadis, Katherine Aimé Rodríguez, explicó que la institución ha venido dando seguimiento a las distintas situaciones que enfrenta el centro, ofreciendo apoyo a través de gestiones institucionales y programas extracurriculares financiados mediante subvención gubernamental.

Indicó que como parte de la mesa de trabajo, se lograron soluciones inmediatas a necesidades prioritarias, como el restablecimiento de la energía eléctrica y la asignación de equipos tecnológicos (computadoras, laptops y tabletas), así como mobiliario para el centro educativo.

De igual forma, se avanzó en los procesos para la entrega de almuerzo escolar, el suministro de uniformes y la definición de rutas para el transporte estudiantil, los cuales se encuentran en etapa de validación documental y de inspección técnica

“Desde el Conadis trabajamos para contribuir a que las escuelas que acogen a niños y niñas con discapacidad estén en condiciones óptimas, garantizando así su derecho a recibir una educación de calidad y a desarrollar al máximo su potencial académico”, afirmó Rodríguez.

En el encuentro estuvieron presentes autoridades del Viceministerio de Apoyo Administrativo, el Viceministerio de Servicio Técnico y Pedagógico y la Dirección de Educación Especial del Minerd, así como representantes del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y del Conadis.

El Conadis dijo en un comunicado en su rol de garante de los derechos de las personas con discapacidad y en apego a lo establecido en la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, reiteró su compromiso de acompañar a Adosid y a la comunidad educativa para canalizar las soluciones correspondientes ante las instancias responsables.

