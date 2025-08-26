Conadis interviene situación de la escuela que acoge a niños con Síndrome de Down

El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) informó que participó en una reunión convocada en el Ministerio de Educación (Minerd) para dar respuesta a la situación que afecta a la escuela de Santo Domingo Norte que acoge a niños con Síndrome de Down.

La directora técnica del Conadis, Katherine Aimé Rodríguez, explicó que la institución ha venido dando seguimiento a las distintas situaciones que enfrenta el centro, ofreciendo apoyo a través de gestiones institucionales y programas extracurriculares financiados mediante subvención gubernamental.

Indicó que como parte de la mesa de trabajo, se lograron soluciones inmediatas a necesidades prioritarias, como el restablecimiento de la energía eléctrica y la asignación de equipos tecnológicos (computadoras, laptops y tabletas), así como mobiliario para el centro educativo.

De igual forma, se avanzó en los procesos para la entrega de almuerzo escolar, el suministro de uniformes y la definición de rutas para el transporte estudiantil, los cuales se encuentran en etapa de validación documental y de inspección técnica

“Desde el Conadis trabajamos para contribuir a que las escuelas que acogen a niños y niñas con discapacidad estén en condiciones óptimas, garantizando así su derecho a recibir una educación de calidad y a desarrollar al máximo su potencial académico”, afirmó Rodríguez.

En el encuentro estuvieron presentes autoridades del Viceministerio de Apoyo Administrativo, el Viceministerio de Servicio Técnico y Pedagógico y la Dirección de Educación Especial del Minerd, así como representantes del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y del Conadis.

El Conadis dijo en un comunicado en su rol de garante de los derechos de las personas con discapacidad y en apego a lo establecido en la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, reiteró su compromiso de acompañar a Adosid y a la comunidad educativa para canalizar las soluciones correspondientes ante las instancias responsables.