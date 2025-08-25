Premios Dominicanísimo 2025 serán celebrados en Massachusetts este 28 de agosto

Con el propósito de resaltar la excelencia dominicana en las artes, los negocios, el deporte y el liderazgo comunitario, este próximo 28 de agosto serán celebrados los Premios Dominicanísimo 2025.

El evento tendrá lugar en la ciudad de Massachusetts, Estados Unidos, donde reunirá a empresarios, artistas, deportistas, entre otros para celebrar el orgullo cultural e impacto comunitario dominicano.

En esta entrega, será homenajeado el periódico Listín Diario, el cual será representado por su director, el periodista Miguel Franjul. Asimismo, serán reconocidas otras figuras dominicanas.

Homenajeados e invitados confirmados:

David Ortiz, Milly Quezada, Alicita Ortega, Nelson Cruz, Sam Kennedy, Junot Díaz, Grupo Barack, Zullinka Pérez, Carolina Mejía, Marianne Cruz, Frank Elias Rainieri, José Antonio Molina, Vidal Cenado, Carlos Gómez, Adriano Spaillat, entre otros.