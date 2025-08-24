Solicitan rehabilitación de Escuela en Barahona

El Presidente de la Fundación Visión Integral (Fundavic), Bill Peña, hizo un llamado al Presidente de la República, Luis Abinader, para que disponga la rehabilitación de la Escuela Primaria Profesora Marina Sepúlveda, ubicada en el municipio de El Peñón, provincia Barahona.

Grietas en paredes y columnas, filtraciones en los techos y pisos deteriorados es lo que dificulta a los estudiantes recibir el pan de la enseñanza.

Otros daños estructurales que presenta el plantel son el mal estado de las puertas y ventanas, que impide la adecuada ventilación y seguridad del centro de aprendizaje.

Deterioro en la Escuela Primaria Profesora Marina Sepúlveda, ubicada en el municipio de El Peñón, provincia Barahona.Fuente externa

También denunciaron que las condiciones de los baños son “inservibles” por falta de mantenimiento, lo cual obliga a los alumnos a recurrir a espacios improvisados.

Peña recordó que la directora del centro educativo ha solicitado formalmente la reparación desde el año 2020, sin que hasta la fecha las autoridades hayan dado respuesta definitiva.

Además, la precariedad del plantel ha llevado a que se habiliten aulas en espacios destinados originalmente al comedor y la biblioteca, limitando el acceso de los estudiantes a estos servicios esenciales.

“El gasto en aulas móviles pudo haberse evitado si se hubiese atendido a tiempo la reparación del plantel, que continúa siendo una necesidad urgente para garantizar un ambiente digno y seguro a nuestros niños y niñas”, expresó el presidente de Fundavic.

Falta de mantenimiento en el plantel.Fuente externa

El representante de Fundavic reiteró que la rehabilitación de la escuela es un acto de justicia social con la comunidad de El Peñón, por lo que solicitó al presidente Luis Abinader a responder a este reclamo que impacta directamente la educación de la niñez barahonera.

Sobre el centro educativo

El centro educativo fue construido durante el período 1986-1990, bajo la gestión del entonces presidente Dr. Joaquín Balaguer, y posteriormente rehabilitado en el año 2007 por el presidente Dr. Leonel Fernández Reina.