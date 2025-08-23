RD entrega otro dominicano a Estados Unidos acusado de tráfico de cocaína

Las autoridades dominicanas a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la cooperación del Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals, ejecutaron la orden de extradición de un dominicano acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Rafael Ricardo Espinal Abreu (El Fuerte) fue entregado a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, quienes lo trasladaron en un vuelo comercial hacia esa nación.

El dominicano de 54 años, entregado a las autoridades estadounidenses mediante el decreto 372-25, fue capturado en la calle Carmen Natalia, San Pedro de Macorís, atendiendo a una orden de arresto emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Espinal Abreu, es requerido por un tribunal del Distrito Sur de la Florida, que le acusa de asociación delictuosa, para poseer, distribuir e importar cinco kilogramos o más de mezclas que contienen una cantidad detectable de cocaína, en violacion del título 21, del Código de Estados Unidos.