Ministerio de Agricultura dice suspendió empleados por investigación de manejo de fondos

El Ministerio de Agricultura informó este viernes que suspendió a empleados por investigación de manejo de fondos.

En un comunicado, la entidad expresó que desde hace dos semanas lleva una “investigación interna” que involucra a miembros del departamento de seguridad y otro del área financiera, “quienes están suspendidos al servicio que ofrecen al Ministerio de Agricultura hasta que se clarifique el uso de los recursos asignados al departamento de seguridad”.

Asimismo, afirmó que una vez concluida la investigación serán los primeros en informar debidamente a la opinión pública, y si lo amerita, actuar como manda la ley en estos casos.

HECHO

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), arrestó a varios empleados del Ministerio de Agricultura vinculados a desvíos de fondos de esa entidad.

La información confirmada a Listín Diario señala que fueron detenidos Santiago Regalado, jefe de seguridad del Ministerio; el coronel Harel Katz, encargado del Departamento de Seguridad Militar.

De acuerdo a la fuente, también se está investigando el jefe del Gabinete del ministro Limber Cruz, Freddy Fernández, y empleados del área financiera.