Juramentan nueva directiva de la Academia Dominicana de la Historia

La nueva directiva de la Academia Dominicana de la Historia para el periodo 2025-2028, presidida por el historiador Miguel Reyes Sánchez, fue juramentada en una sesión solemne en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Como parte de la directiva, también fueron juramentados los historiadores Eduardo J. Tejera, vicepresidente; Miguel Guerrero, secretario; Alejandro Paulino Ramos, tesorero; y Edwin Espinal Hernández, vocal.

Juan Daniel Balcácer, expresidente del gremio pronunció un mensaje con motivo del 162 aniversario de la Restauración, mientras y Reyes Sánchez tuvo a su cargo las palabras centrales del acto, proponiendo un amplio programa de gestión que aseguro constituirán una revolución en la enseñanza y difusión de la historia en la Repúbkiuca Dominicana.

En el acto, el tenor Pedro Pablo Reyes interpretó las canciones dominicanas “Una primavera para el mundo”, “los días difíciles de la escuela” y “Quisqueya”.

Asimismo, la mesa de honor estuvo integrada por Héctor Valdez Albizu, gobernador del Banco Central, Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de la Historia; José Rafael Espaillat, rector del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc) y Juan Daniel Balcácer, presidente saliente de la Academia.

Sobre el nuevo presidente

Miguel Reyes Sánchez es reconocido como uno de los más destacados historiadores de su generación. El también diplomático y jurista tiene más de 40 títulos publicados y ha sido galardonado con el "Premio Seykio a la Cultura" de Japón (1997); "Joven Sobresaliente del Mundo" por la Junior Chamber International (JCI) en Manila, Filipinas (1998); la Cámara de Diputados de la República Dominicana lo declaró: "Artista Ejemplar de la Literatura Dominicana" (2000) y el gobierno dominicano le otorgó la "Condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata" (2003), entre muchas otras distinciones.

Asimismo, ha obtenido tres ocasiones el Premio Nacional de Historia José Gabriel García (2010, 2015 y 2024) y el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes (2012), con su obra “Océanos de Tinta y Papel. Historia de la Navegación y el desarrollo marítimo dominicano”.

El pasado año 2024, su obra “Quo vadis? Tras las huellas de la historia” recibió el Premio Escriduende 2024, al mejor ensayo histórico de la Feria del Libro de Madrid.

En días recientes ha sido galardonado en dos ocasiones: primero en España, en junio pasado, con el Premio Internacional de Investigación Histórica “Francisco de Vitoria” 2025, por su obra: “El Cuerpo Consular y su presencia en República Dominicana”; y segundo en el país, en este mes de julio, con el Premio Anual de Historia “José Gabriel García” 2024, por su obra: “Historia de la Frontera Dominico-Haitiana”.

Funcionario del Banco Central durante tres décadas y diplomático en servicio desde 1987, siendo actualmente Embajador Técnico.

Profesor de varias universidades nacionales y extranjeras. Miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de España, así como de diversas academias latinoamericanas.

Además, es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, miembro del Consejo de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, del Instituto Duartiano y de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos.