Dos personas han muerto luego de que sus vehículos cayeran en aguas del mar Caribe

En menos de 24 horas, dos hombres perdieron la vida luego de que sus vehículos cayeran EN aguas del mar Caribe, en hechos ocurridos por separado en la autopista Las Américas y la autopista 30 de Mayo.

El primer hecho se registró este viernes en la autopista Las Américas, a la altura del kilómetro 11, donde murió ahogado Jeremy Santana Martínez, de 44 años, empleado de una empresa privada de transporte turístico.

Según los reportes, Santana Martínez conducía una guagua de transporte turístico cuando, de manera repentina, estacionó brevemente a un lado de la vía, para luego volver a montarse y lanzarse al mar acelerando el vehículo.

La tragedia ocurrió pasada las 8:00 de la mañana, cuando supuestamente el hombre se dirigía a su trabajo. Pescadores que se encontraban en el área fueron testigos de la dramática escena y dieron aviso al 911.

Buzos del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este lograron recuperar el cuerpo. En medio de la escena, la esposa del fallecido, Maribel Brito Núñez, no podía contener el llanto mientras observaba el rescate.

“¿Por qué mi amor me hiciste eso si yo te amaba y tú me amabas a mí?”, clamaba desconsolada.

Brito, quien llevaba diez años de matrimonio con Santana Martínez y con quien procreó un hijo de ocho años, aseguró que su esposo no mostró señales de preocupación antes de salir de casa esa mañana

“Incluso me pidió que le pasara la bolsa de basura para botarla y se marchó como cualquier otro día”, relató entre lágrimas dama.

El segundo caso ocurrió la tarde del jueves en la autopista 30 de Mayo, donde otro hombre, aún sin identificar, también se precipitó con su vehículo al mar.

Tras intensas labores de búsqueda, brigadas de rescate lograron recuperar tanto el cuerpo como el carro, un Hyundai Sonata, con ayuda de grúas de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).