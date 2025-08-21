Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Ciudad

apagones

Residentes de Villa Mella llevan tres días sin energía eléctrica

La avería está en la calle Romance identificada con el número 220654.

El presidente Luis Abinader informó que los recientes apagones que se han producido en diferentes sectores se deben a que la demanda de energía eléctrica ha aumentado significativamente debido a la ola de calor que afecta al país.

Tres días sin el servicio eléctrico en Villa Mella


Santo Domingo, RD.

Los moradores del Residencial Sol de Luz, en Villa Mella, denunciaron este jueves que cumplen tres días sin el servicio de electricidad, debido a una avería registrada en la calle Romance, identificada con el número 220654.

La comunidad expresó su desesperación, ya que entre los afectados se encuentran adultos mayores y personas enfermas que dependen de equipos médicos y nebulizaciones para sus tratamientos.

La falta de electricidad también ha dejado incomunicados a muchos hogares y mantiene inoperantes las cámaras de vigilancia, lo que incrementa la inseguridad en la zona.

En la misma calle funcionan colegios y centros infantiles, lo cuales no han podido impartir docencia, obligando a los padres a retirar a sus hijos por las condiciones ambientales y de seguridad que genera la falta del servicio.

Los residentes advirtieron que en las noches la situación se torna más peligrosa, pues la oscuridad fomenta la delincuencia y la violencia en el sector.

Ante el panorama, hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que solucionen la avería y restablezcan el servicio eléctrico en beneficio de toda la comunidad.

