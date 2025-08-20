Entregan terrenos para la Ciudad de los Animales a la Fundación LASO

La Dirección General de Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), representadas por su director de Preservación y Conservación, Bienvenido De Óleo, entregaron ayer a la Fundación LASO los terrenos destinados al desarrollo de la Ciudad de los Animales (Ciudad de Ángeles).

El inmueble está ubicado en el distrito municipal San Luis, municipio Santo Domingo Este.

La entrega materializa la autorización dispuesta en marzo por el presidente Luis Abinader y da respuesta a las gestiones iniciadas por Fundación LASO desde 2021 ante el CEA durante la administración de César Cedeño.

Proyecto con impacto nacional

Ciudad de los Animales será un complejo integral y autosostenible para el rescate, rehabilitación, tratamiento, albergue y adopción responsable de animales en situación de abandono o maltrato.

El plan maestro contempla un Centro de Rescate y Rehabilitación Animal, así como un Hospital Veterinario Especializado con cirugías, emergencias y cuidados críticos.

También un Centro de Adopciones, Áreas de Recreación (parques y zonas interactivas para visitantes y mascotas), la Escuela de Adiestramiento Mixto (detección, compañía, terapia, guías; formación de replicadores), la Unidad de Respuesta Rápida (vehículos y equipos para rescates), entre otras importantes áreas.

Un comunicado de prensa indica que, además de su misión social, el proyecto se perfila como nuevo atractivo turístico–familiar del Gran Santo Domingo, con programas educativos, visitas guiadas, experiencias pet-friendly y jornadas de adopción.

Permitirá, asimismo, generar empleos directos e indirectos en construcción, servicios veterinarios, manejo de fauna, educación ambiental, seguridad y operaciones; y dinamizando la economía local por el flujo de visitantes y proveedores.

Los terrenos se entregarán por fases de 100 tareas hasta completar cinco etapas. La Fase 1 habilitará el Hogar para Animales; la Fase 2, el Hospital Veterinario; y la Fase 3, la Escuela de Adiestramiento Mixto, seguidas de los demás componentes.

La semana pasada, Fundación LASO y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) firmaron un acuerdo pionero para evaluar y entrenar animales rescatados en labores de servicio (K9) en beneficio del país.

Uno de los pilares del proyecto es dar una segunda oportunidad a los animales, sacándolos de las calles y convirtiéndolos en entes útiles a la sociedad, con estándares de bienestar y dignidad.

Lorenny Solano, presidenta de Fundación LASO, expresó que “con esta puesta en posesión estamos más cerca de la meta. Aunque el proyecto tomará varios años, trabajaremos sin pausa para rescatar y salvar a la mayor cantidad de criaturas que nos necesiten”.

Consideró que su mayor limitación ha sido no contar con un lugar adecuado. “Por eso este paso es decisivo. Aspiramos a habilitar pronto un espacio inicial para guardería de mascotas y componentes que nos permitan mantener animales rescatados en las condiciones que ameritan”, añadió.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de San Luis, Wendy Cepeda; el arquitecto Frank Recio, Jovanelly Lagares, fundadora de la heladería para perros y gatos IceDog, entre otras personalidades.

A la par de esta entrega, Fundación LASO mantiene una agenda activa de eventos para recaudar fondos que permitan iniciar el proyecto, y está coordinando con entidades internacionales para poder gestionar el financiamiento y colaboración para el mismo.

Listín Diario y la Fundación LASO auspiciaron en mayo del año pasado la firma del Pacto por los Animales, con el cual lograron sensibilizar a amplios segmentos de la población sobre la necesidad de respetar los derechos de los animales.