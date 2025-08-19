Servicio eléctrico fue afectado de manera parcial tras choque de camión con poste de luz en San Isidro

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó a sus clientes que el Recloser San Isidro (RCL164) se encuentra fuera de servicio debido a un accidente, donde un camión de combustible que colisionó con un poste de luz, provocando un incendio en la avenida Ecológica.

Edeeste sostuvo que el incendio fue debajo de las redes eléctricas, próximo a una estación de combustible, lo que provocó que el servicio eléctrico fuera afectado de manera parcial en el referido sector.

“Por motivos de seguridad, el suministro permanecerá interrumpido en el sector impactado hasta que se complete la intervención de las autoridades correspondientes. Una vez las condiciones lo permitan, nuestros técnicos realizarán las maniobras necesarias para normalizar el servicio en el menor tiempo posible”, indicó Edeeste a través de un comunicado en sus redes sociales

En tanto que, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este brindó atención al hecho y el incendio fue sofocado.

“Agradecemos su comprensión y les exhortamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales”, concluyó la entidad.