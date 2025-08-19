COE reduce a ocho provincias en alerta verde por efectos indirectos del huracán Erin

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) redujo este martes a ocho provincias en alerta verde por efectos indirectos del huracán Erin en territorio nacional.

El organismo informó que el huracán Erin, localizado a unos 620 kilómetros al norte/noroeste de Puerto Plata, continúa generando inestabilidad en el territorio nacional.

Las provincias en alerta verde son: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Montecristi, Puerto Plata. En total, son ocho provincias bajo alerta verde.

La amplia circulación del fenómeno, unida a una vaguada, provoca vientos del sur/sureste con ráfagas ocasionales, lo que, junto a los efectos locales, ha estado estimulando desde tempranas horas de la mañana la formación de parches nubosos, explicó el COE.

Estos producirán aguaceros pasajeros en provincias del suroeste, sur y sureste como Independencia, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seibo durante la tarde.

En las primeras horas de la noche, las lluvias también se extenderán hacia poblados de Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Monte Cristi, donde podrán registrarse aguaceros moderados con tronadas aisladas.

Condiciones marítimas

En la costa atlántica, el COE recomendó a las embarcaciones navegar únicamente cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a los vientos y al oleaje peligroso. En cambio, en la costa caribeña, el oleaje ha vuelto a condiciones normales.

En cuanto a los deportes acuáticos, solo podrán realizarse próximos al litoral atlántico, sin internarse mar adentro.

Alertas descontinuadas

El COE informó que queda sin efecto el nivel de alerta verde para Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Además, fue levantada la prohibición del uso de playas en la costa atlántica, desde La Altagracia hasta Montecristi, así como la alerta amarilla que estaba vigente para toda esa franja costera por fuerte oleaje, mar de fondo y corrientes de resaca.

Recomendaciones a la población

El organismo recomendó no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua; evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta; estar atentos a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.