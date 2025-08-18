Erin continúa como huracán categoría 4, mientras se mantiene oleaje peligroso en las costas dominicanas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que bandas nubosas a las cuales han provocado aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas aisladas y frecuentes ráfagas de viento en varias regiones.

De acuerdo a los reportes de estaciones meteorológicas se han presentado lluvias significativas en provincias como: Oviedo (Pedernales) con 128 milímetros, Cabrera (María Trinidad Sánchez) con 84.6.Enriquillo (Barahona), entre otras.

El Indomet sostuvo que los modelos de precipitaciones muestran acumulados entre 40 y 60 milímetro durante las próximas 24 a 48 horas, pudiendo ser superiores en algunos puntos aislados del territorio dominicano.

En cuanto a las condiciones marítimas, recomendó a los operadores de todo tipo de embarcaciones desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Monte Cristi, en la costa Atlántica y desde Isla Saona, en la costa Caribeña, permanecer en puerto, debido a la presencia de fuertes vientos, oleaje anormal y visibilidad reducida.

De igual forma, exhortó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por esta entidad y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantuvo en alerta amarilla las provincias del litoral costero atlántico, y en ver al Gran Santo Domingo, ante los efectos indirectos de Erin.

Durante la tarde de este lunes, el COE mantenía en alerta amarilla para La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

Asimismo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos advirtió en su más reciente boletín que Erin se encuentra 1,120 kilómetros (695 millas) al suroeste de Bermuda y a 1,310 kilómetros (al sur sureste de Carolina del Norte), con vientos máximos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora (140 millas por hora).

Además, el NHC avisó que su trayectoria esperada -en paralelo a la costa este estadounidense- viró ligeramente hacia el oeste, aproximándose hacia el continente.