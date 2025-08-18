Denuncian retroceso en servicios y paralización de obras en barrios de la zona Norte del Distrito

La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) denunció ayer la ineficiencia de los servicios básicos y la paralización de obras que aportan al desarrollo de las comunidades.

Los sectores 27 de Febrero, Agua Dulce, Loma del Chivo, Mejoramiento Social, Villa María, María Auxiliadora, Villa Fontana, El Caliche y otros de la zona norte de la capital, se reunieron para reclamar mejorías en los servicios en deterioro durante los cinco años de la actual gestión de Gobierno.

El dirigente de Codonbosco, Alexis Rafael Peña, dijo que los apagones que se han estado produciendo han causado molestia a los vecinos, debido a que los alimentos y electrodomésticos se han deteriorado por la falta de energía eléctrica.

“Se está dañando el queso, las carnes y todos los lácteos”, dijo Peña, durante una rueda de prensa en la avenida Francisco del Rosario Sánchez esquina respaldo 17, del barrio 27 de Febrero.

Sistema de bombeo de agua

Otra preocupación de la coordinadora barrial es la escasez de agua; por más de cinco años los residentes de zonas comandadas por esta agrupación han reclamado un sistema de bombeo para el barrio 27 de Febrero, ya que estos vecinos tienen que comprar camiones de agua, pedir mangueras prestadas o trasladarse a otros lugares para tomar un poco del líquido.

“El sector clama por el agua, esa luz que no nos deja tranquilos, y estos atracos, no importa la hora”, señaló Rosario Infante, angustiada por la inestabilidad de los servicios básicos de los sectores de la zona.

Inseguridad ciudadana

La inseguridad es uno de los problemas que arropan el barrio 27 de Febrero: patrullaje escaso y atracos constantes a plena luz del día.

Quisaris Carvajal, residente en uno de los edificios próximos a la estación Eduardo Brito del Metro de Santo Domingo, destacó cómo los jóvenes del barrio temen salir a las calles por miedo a ser atacados por antisociales para ser despojados de sus pertenencias.

Dijo que en el sector pasan horas sin que se vea a policías patrullando para sentirse seguros. “Los muchachos que vienen de la universidad y del trabajo después de las 7:00 de la noche, cuando comienza a oscurecer, son atracados todos desde el Metro hacia sus hogares”, explicó Carvajal.

Contó que a inicios de semana a una chica a plena 12:00 del día la atracaron para despojarla de su celular y durante el acto la empujaron al suelo. Estas son algunas de las escenas que viven los residentes en el barrio 27 de Febrero, abandonados por la Policía Nacional.

Obras paralizadas

Los moradores contaron cómo llevan 12 años a la espera de la entrega del Hospital Luis Eduardo Aybar, el cual está siendo entregado por departamentos.

“Hay unos equipos que cuando el gobierno los recibió estaban nuevos, pero ya están obsoletos”, dijo Alexis Rafael Peña, dirigente de Condonbosco.

El barrio 27 de Febrero tiene más de 25 años demandando un politécnico para las comunidades cercanas y, a pesar de la insistencia de la barriada, no han tenido respuesta a sus denuncias.

“Le hemos mandado comunicaciones a los tres ministros que ha tenido el presidente Luis Abinader en el Ministerio de Educación; ninguno ha dado la cara, solamente nos dicen que le manden una propuesta. La última vez que le mandamos una propuesta de dónde podía ser construido, le indicamos en el Liceo Politécnico acá en el 27 de Febrero”, agregó.

Otra obra paralizada es la construcción del Club Deportivo y Cultural María Auxiliadora, el cual fue iniciado debido a denuncias a la comisión presidencial para el desarrollo barrial, pero en la actualidad la obra está detenida.

La angustia invade a los vecinos de los barrios de la capital y la preocupación por ver mejoras los mantiene en la incertidumbre de un retroceso en los servicios que un día fueron eficaces.