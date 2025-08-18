Conani dice que denuncia sobre niña maltratada en Los Guandules fue realizada a otra entidad

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó que la entidad no reccibió ninguna alerta sobre los maltratos físicos que reccibía la niña de siete años, manos de sus tutores, en el sector Los Guandules.

Conani indicó que tras una revisión exhaustiva y haciendo las indagaciones en el territorio, confirmaron que la alerta del caso no fue realizada a la institución, por ninguno de los canales de comunicación establecidos, sino a otra entidad.

"Esto fue confirmado con familiares de la menor de edad fallecida", dijo el Conani a través de un comunicado de prensa.

El organismo sostuvo que el protocolo al recibir una denuncia es realizar siempre indagatorias iniciales y notificar al Ministerio Público, y no se piden pruebas para iniciar estos trámites.

"Nuestra intervención también puede activarse a partir de denuncias recibidas a través de los canales oficiales: la Línea Vida de la Procuraduría General de la República (PGR) (809)-200-1202; el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, nuestras oficinas regionales y municipales, cuyos números telefónicos están disponibles en la página web conani.gob.do, y las redes sociales institucionales", explica el Conani en el documento.

Asimismo, reiteró su firme compromiso con la niñez y la adolescencia. "En un país donde persisten altos niveles de violencia infantil, la protección efectiva requiere del esfuerzo conjunto de las instituciones, la ciudadanía y los medios de comunicación".

La entidad exhortó a la población a no callar ante la sospecha o evidencia de abusos, y a denunciar de inmediato. Ya que solo a través de la denuncia, pueden activar los mecanismos de protección que garanticen la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

"Este caso nos duele profundamente y nos convoca a un trabajo cada vez más articulado con todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Protección, las familias y las comunidades", concluyó. .