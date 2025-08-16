Se intensifica tránsito por la Circunvalación de Baní despejando calles de la población

A menos de 48 horas de haber entrado en funcionamiento de manera formal la Avenida de Circunvalación de Baní, el tráfico de vehículos por esta vía se ha intensificado.

Desde las primeras horas de ayer, vehículos pesados, autobuses, minibuses, camionetas, automóviles y otros circulan por esta autovía recién inaugurada por el presidente Luis Abinader, lo cual ha despejado de forma notable el caos que provocaba, el tráfico pesado que cruza por las calles de Baní desde y hacia el sur.

En calles céntricas de esta ciudad sureña, como la Beller, Presidente Billini, Uladislao Guerrero y otras era notable la reducción de este tipo de transporte.

Vecinos de los barrios por los que cruzan estas vías indican que se ha notado “una baja considerable del tránsito de estos vehículos”, así como el ruido y la contaminación que generan.

No obstante, indican que todavía circulan por estas vías vehículos pesados que salen de granceras, arroyos, playas y ríos del municipio, los cuales pertenecen a la industria de la construcción y otros que suplen el comercio local.

Ayer la estación de peaje en esta vía entró en funcionamiento desde las 6:00 de la mañana, según explicó una de las operadoras del servicio.

“Si, el peaje fue puesto en funcionamiento desde las 6:00 de la mañana y, desde esa hora el flujo de vehículos por esta vía no ha cesado”, dijo.

El pago del peaje

Según la tabla de cobro de este peaje, los pagos establecidos son los mismos que rigen la estación de la 6 de Noviembre: “100 pesos carros, camionetas, jeepetas y furgonetas”. Asimismo, autobuses, minibuses y microbuses, pagan 200 pesos, mientras que los vehículos de 3 a 4 ejes, pagan 300 pesos; de 5 y 6 ejes, 400, y otros pagan 600 pesos.

Inauguración

Este bulevar, diseñado para sacar el tráfico vehicular que por más de 20 años provocaba un cao en las calles céntricas de Baní, fue inaugurado con la presencia del presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, el jueves pasado en horas de la mañana.

El costo de esta nueva vía es de 7, 700 millones de pesos, según precisó en su discurso el ministro Estrella, durante el acto inaugural. Por esta autovía se espera el paso de unos 15 mil vehículos diarios.