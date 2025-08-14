Preocupa falta de plafón en paso a desnivel de la 27 de Febrero con Máximo Gómez

La falta de un plafón que cubre un costado del paso a desnivel entre las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez ha generado preocupación entre los conductores, según denuncias recibidas este jueves por Listín Diario.

Por el momento, se desconoce si el plafón fue retirado voluntariamente o se desprendió. Según un conductor que transita por la zona cada día, el espació está así desde hace más de 24 horas.

La situación ocurre un año y cuatro meses después de que el Gobierno habilitó un tramo del paso a desnivel, cuya pared lateral noroeste se había desplomado por las fuertes lluvias ocurridas el pasado 18 de noviembre de 2023.

La reestructuración de la obra costó más de RD$250,000 millones, según las autoridades.

Por el colapso del muro del paso a desnivel en 2023, al menos nueve personas fallecieron tras haber quedado atrapadas dentro de sus vehículos. Las víctimas eran de nacionalidad dominicana, haitiana y puertorriqueña.

Las lluvias se infiltraron por los muros de la estructura vial hasta causar su desplome.

Lectores de este diario han enviado videos que muestran la ausencia del plafón en el paso a desnivel.

La estructura vial muestra signos de deterioro. Este diario ha constatado que hay filtraciones en varias áreas del paso a desnivel.