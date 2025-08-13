Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Ciudad

Tormenta trópical Erin podría convertise en huracán para el viernes

Asimismo, precisó que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden a unos 95 km fuera de su centro, y la presión mínima central es de 1,001 milibares.

Desplazamiento de la tormenta tropical Erin.

Desplazamiento de la tormenta tropical Erin.Fuente externa

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que la tormenta tropical Erin fue ubicada cerca de la latitud 16.3 norte y longitud 45.6 oeste, a unos 1,875 km al este de las Antillas Menores, y se espera que se convierta en huracán el viernes.

El organismo indicó que Erin se desplaza hacia el oeste a unos 28 kilómetros por hora y se espera que mantenga este movimiento durante las próximas horas, con un giro hacia el oeste/noroeste desde la noche del jueves y durante el fin de semana.

“Los vientos máximos sostenidos han aumentado a unos 85 km/h, con ráfagas superiores. Se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días, y se espera que Erin se convierta en huracán para el viernes”, dijo el Indomet en un comunicado.

Asimismo, precisó que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden a unos 95 km fuera de su centro, y la presión mínima central es de 1,001 milibares.

“Estamos monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de Erin. Manténgase atentos a nuestras próximas actualizaciones”, agregó el Indomet. 

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados