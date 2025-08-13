Tormenta trópical Erin podría convertise en huracán para el viernes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que la tormenta tropical Erin fue ubicada cerca de la latitud 16.3 norte y longitud 45.6 oeste, a unos 1,875 km al este de las Antillas Menores, y se espera que se convierta en huracán el viernes.

El organismo indicó que Erin se desplaza hacia el oeste a unos 28 kilómetros por hora y se espera que mantenga este movimiento durante las próximas horas, con un giro hacia el oeste/noroeste desde la noche del jueves y durante el fin de semana.

“Los vientos máximos sostenidos han aumentado a unos 85 km/h, con ráfagas superiores. Se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días, y se espera que Erin se convierta en huracán para el viernes”, dijo el Indomet en un comunicado.

Asimismo, precisó que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden a unos 95 km fuera de su centro, y la presión mínima central es de 1,001 milibares.

“Estamos monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de Erin. Manténgase atentos a nuestras próximas actualizaciones”, agregó el Indomet.