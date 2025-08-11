Horas antes de la tragedia, hombre habría amenazado con quitarle la vida a su hijo y suicidarse

Horas antes de que la tragedia se produjera, Wilany García Meregildo recibió una llamada que marcaría para siempre su vida.

Al otro lado de la línea, su expareja, Melanio López, de 55 años, le lanzó una amenaza escalofriante: "Si no vuelves conmigo, me voy a quitar la vida con todo y el niño", según la investigación preliminar de las autoridades.

García, de 23 años, había salido de la vivienda dos días antes para refugiarse en casa de una tía en el municipio Cabrera, escapando –según relató– de los "constantes maltratos" de López.

El infante, Melvin López García, de apenas dos años, quedó al cuidado de su abuela paterna.

La amenaza no quedó en palabras: minutos después de la llamada, la mujer recibió un video enviado desde el número de su expareja.

En las imágenes se veía a López y al pequeño colgando de sogas en el interior de la finca familiar "Los López", ubicada en el sector Río Blanco, municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez.

Agentes policiales hallaron los cuerpos alrededor de las 7:10 de la noche del pasado domingo 10. El médico legista certificó que ambos murieron por "asfixia mecánica" (o ahorcadura).

En la escena las autoridades incautaron la cuerda utilizada como principal evidencia.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó este lunes que el caso está bajo investigación en coordinación con el Ministerio Público para establecer las circunstancias que rodearon este crimen.

"Muy lamentablemente este hecho", dijo el portavoz en rueda de prensa desde su despacho en la sede del cuerpo del orden.