Vaguada continuará generando lluvias en varias provincias, pero temperaturas serán calurosas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que para este domingo continuarán los efectos de una vaguada ubicada al oeste del territorio nacional, lo que generará lluvias dispersas en varias provincias.

Estas son María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Samaná, La Altagracia y San Pedro de Macorís. Mientras que en horas de la tarde, se sumarán a los efectos asociados al calentamiento vespertino, que darán lugar a incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento sobre las provincias: Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón y sectores del Gran Santo Domingo.

De igual forma, el organismo indicó que las temperaturas continuarán bastante calurosas sobre el país debido a la época del año y la presencia de partículas de polvo proveniente del desierto del Sahara.

“Recomendamos a la población: ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar, sobre todo en el periodo de mayor insolación”, sostuvo el Indomet.

Indomet manifestó que da seguimiento a dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas: La primera, vinculada a una onda tropical ubicada en el Atlántico tropical central, presenta una baja probabilidad de 0 % formación ciclónica en 48 horas, y la segunda, sociada a una onda tropical ubicada cerca de la costa oeste de África, presenta una baja de probabilidad de 0 % formación ciclónica en 48 horas.

Temperaturas

La temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C, y la máxima entre 33 °C y 35 °C.