Elevado Churchill con Kennedy presentó deterioro en goma de la junta de expansión, dice viceministro

Brigadistas del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) cerraron el elevado que conecta de la avenida Winston Churchill con John F. Kennedy para acondicionarlo.

Según Fernando Taveras, viceministro de Mantenimiento Vial en Obras Públicas, las operaciones se iniciaron el sábado a las 10:00 de la noche y terminaron este domingo a la 1:30 de la tarde.

El viceministro, presente en las operaciones de mantenimiento, dijo que el problema observado fue un deterioro en la goma de la junta de expansión en el puente, la cual fue reemplazada.

En el caso de los elevados, las juntas de expansión sirven para que las estructuras se expandan y contraigan debido a factores como la temperatura, el asentamiento y el tráfico vehicular.

Trabajos en elevado de la ChurchillJorge Martínez/ Listín Diario

Según las explicaciones, durante el proceso primero reemplazaron la junta de expansión y, posteriormente, asfaltaron ese tramo.

Del mismo modo, también decidieron darle mantenimiento y reemplazar la otra junta ubicada en el otro extremo del puente.

Tavares indicó que "no hay una ruptura, ni ningún tipo de problema estructural", como se creyó en un principio, sino que se trata de "dos elementos estructurales" y que el problema se soluciona con un mantenimiento rutinario.

Tavares dijo que lo ideal es que este tipo de mantenimiento se realice cada tres o cuatro años y que se lleve un monitoreo para identificar cualquier desgaste a tiempo, pero que en muchos casos pasan décadas antes de que este se realice y por esta razón hay muchas estructuras que ahora les ha tocado revisar al mismo tiempo.

Mencionó como ejemplo el "puente de la 17", el cual afirmó "nunca le han dado mantenimiento".

De igual forma, al preguntar cuándo fue la última vez que se hizo una revisión en el puente que conecta la Churchill con Kennedy, dijo que no tiene ese dato.

Estos trabajos se realizan luego de que el pasado viernes varias personas denunciaran su preocupación por el estado en que se encuentra la junta de la obra. Posteriormente, Obras Públicas anunció que daría mantenimiento en el sentido sur- oeste y este-sur.

Este elevado tiene más de 25 años de antigüedad y hoy en día es una construcción clave dentro del pesado fluyo vehicular del sector por donde miles de personas se trasladan diariamente al trabajo y a sus hogares.

El pasado viernes, un equipo de Listín Diario pudo comprobar que la infraestructura presentaba lo que pareciera una grieta con un espacio en el pavimento.

Sin embargo, el ingeniero estructuralista Jesús Cepeda indicó ese día que más que algún tipo de vulnerabilidad estructural, pareciera que necesitaba mantenimiento.

“Entiendo lo aconsejable es que la institución responsable debe darle el mantenimiento correspondiente a dicha junta, de modo que posteriormente no se convierta en un potencial problema estructural. Entiendo es algo fácilmente subsanable, pero no debemos darle larga”, sostuvo Cepeda, antes de que fuese anunciado el mantenimiento de la infraestructura por las autoridades el pasado viernes.

Durante el mantenimiento de este domingo, el viceministro Fernando Taveras confirmó lo expresado por el ingeniero Cepeda.

También comentó que seguirán revisando otras estructuras de la ciudad.