Autoridades investigan incendio que destruyó más de 50 vehículos y otros dos incendio en SFM

Las autoridades del distrito municipal de Aguayo, en la provincia Duarte, investigan las causas de un incendio de gran magnitud que este sábado al mediodía arrasó con más de 50 vehículos de distintas marcas y modelos, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas.

“Que se prendió todo, pusieron unos asientos de vehículos a quemarse y se descuidaron y rápidamente todo cogió candela”, explicó Rogelio Hernández, propietario de Repuesto y Rent A Car Modeley, donde se produjo el incendio.

Sin embargo, las autoridades han iniciado un levantamiento de evidencias para determinar las circunstancias exactas en que se originó el fuego.

Un equipo del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional trabajan junto al Cuerpo de Bomberos en la recolección de testimonios y la inspección de la zona afectada.

A pesar de la intensidad de las llamas, las unidades de bomberos llegaron de manera oportuna y lograron evitar que el incendio se extendiera a negocios cercanos o a viviendas de la zona. No obstante, varios de los vehículos quedaron completamente reducidos a cenizas.

“Son más de 4 millones de pesos que yo perdí en este fuego”, afirma Hernández.

Vecinos y curiosos se aglomeraron en el área mientras los bomberos combatían el fuego, grabando videos que circularon rápidamente en redes sociales y mostraban la magnitud del desastre.

Las pérdidas materiales, que podrían ascender a millones de pesos, están siendo cuantificadas por peritos designados.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas, pero la magnitud del incendio ha generado preocupación en la comunidad, que espera los resultados de la investigación oficial para conocer con certeza qué provocó la tragedia.

Este es el tercer incendio de gran magnitud que se ha reportado en San Francisco de Macorís en las últimas semanas; el miércoles pasado un fuego de gran magnitud afectó Ferretería Hilario, ubicada en la avenida Bienvenido Fuerte Marte.

El fuego consumió por completo el área del almacén, donde se encontraban materiales altamente inflamables como pinturas, diluyentes, thinners, plásticos y cilindros de gas.

El incendio se prolongó por más de 20 horas ininterrumpidas y contó con un equipo de rescate de 53 bomberos de San Francisco de Macorís y la región.

Vista al Valle, el pasado martes, fue el escenario de un incendio que afectó al menos cuatro establecimientos comerciales: una tienda de repuestos, una pollera, un taller de mecánica y una panadería, que resultaron completamente destruidos. Así, como varios vehículos y motocicletas que se encontraban en el entorno.