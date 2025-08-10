Útiles escolares por plásticos: en qué consiste y quiénes pueden participar

La Alcaldía del Distrito Nacional anunció la segunda edición de Plásticos por Útiles Escolares para efectuarse el domingo 24 de agosto.

Este evento tendrá lugar en el Palacio Municipal, ubicado en el Distrito Nacional, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La entidad informó que para realizar el canje los acompañantes de los menores deberán presentar sus cédulas de identidad que certifiquen que residen en el Distrito Nacional.

“Mi gente querida del Distrito Nacional, el domingo 24 de agosto te esperamos en el Palacio Municipal del Centro de los Héroes para una nueva entrega de Plásticos por Útiles Escolares”, indicó la alcaldesa Carolina Mejía.

Solo podrán participar personas que residan en el Distrito Nacional, y Mejía invitó a colectar las botellas para ser intercambiadas por las mochilas y tabletas durante la actividad.

Las bases del canje indican que, por 1,000 botellas, las personas recibirán una tableta electrónica y una mochila con útiles escolares, mientras que por 500 botellas plásticas, obtendrán una mochila equipada con los útiles.