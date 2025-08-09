Persisten problemas con el agua potable en Ciudad Juan Bosch

Los residentes del proyecto habitacional Ciudad Juan Bosch vuelven a pronunciarse una vez más sobre la situación del agua potable con la que lidian desde hace meses.

Este viernes, denunciaron la suciedad y contaminación con la que llega el líquido vital a sus hogares desde el día martes de esta misma semana.

“Todas las semanas el mismo tema con el agua, y la Caasd no da ninguna respuesta favorable”, expresó Javier Morales, residente del condominio Antares del Este 1.

De acuerdo a las fotos que los mismos moradores enviaron a la redacción del Listín Diario, el agua llega de un color marrón oscuro, por lo que indican que “ni siquiera agua para los quehaceres cotidianos” tienen.

Morales indicó que la línea 30 de expulsión, todas las semanas tiene problemas, que es el sistema de tuberías que abastece a la Ciudad Juan Bosch.

En una reunión realizada el domingo 19 de julio, el viceministro de la Presidencia, Camel Curi, aseguró que el agua suministrada por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) es apta para el uso de los residentes y que en ocasiones que este servicio falta es por menos de 7 horas.

Curi, aseguró a residentes en Ciudad Juan Bosch la mejora de los servicios de agua, sistema sanitario, transporte, entre otros que han sido denunciados desde hace más de un año.

Según el funcionario, las interrupciones del agua tardan siete horas, promedio de tiempo en que la CAASD ha solucionado las 80 averías que se han producido desde el año 2020 a la fecha.

Como medida para mitigar la falta del líquido durante las horas de avería, la institución está construyendo el tanque número tres de la ciudad con 1,650,000 galones; este estaría listo a finales de 2025, además de la construcción de un nuevo acueducto para la zona y que de este estará conectada Ciudad Juan Bosch como alternativa ante alguna escasez.