Incidencia de una vaguada provocará lluvias la tarde de este sábado
Después del mediodía, se prevén precipitaciones en El Seibo, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, sectores del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, San Juan, Independencia, Elías Piña y zonas cercanas, especialmente en la tarde hasta las primeras horas de la noche.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que una vaguada incidirá sobre el territorio nacional para provocar incremento de la nubosidad acompañada de aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias.
Asimismo, persistirá la presencia de polvo del Sahara en baja concentración.
Indomet manifestó que da seguimiento a dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas: La primera, vinculada a una onda tropical ubicada en el Atlántico tropical central, presenta una baja probabilidad de 0 % formación ciclónica en 48 horas, y la segunda, sociada a una onda tropical ubicada cerca de la costa oeste de África, presenta una baja de probabilidad de 0 % formación ciclónica en 48 horas.
Aclaró que Estos sistemas, por su posición y distancia, no representan ningún peligro para la República Dominicana, pero “mantenemos un monitoreo permanente”.
Temperaturas
La temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C, y la máxima entre 33 °C y 35 °C.