CNTU agradece al presidente Abinader por impulsar el plan para retirar chatarras

María Díaz enfatizó que la formación en seguridad vial debe iniciar desde el hogar, y que esta iniciativa busca impactar entre 200 y 300 menores en esta primera etapa.

CNTU presenta proyecto de educación vial para niños y jóvenes.

Santo Domingo, RD

La Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader por atender y colocar en su agenda la urgente necesidad de retirar las chatarras de las calles y solares vacíos del país.

Durante la presentación del proyecto de educación vial, orientado a niños y niñas en esta temporada de vacaciones, la presidenta de la Asociación de Mujeres al Volante, María Díaz, enfatizó que la formación en seguridad vial debe iniciar desde el hogar, y que esta iniciativa busca impactar entre 200 y 300 menores en esta primera etapa.

En la actividad también participaron los fundadores de la fundación de Juventud “Por Mi Barrio”, Willy Figuereo y Wilmer Figuereo, quien resaltó la importancia de llevar esta educación vial también a los jóvenes. Según indicó, para reducir los accidentes de tránsito es necesario que todos, desde la familia, se involucren activamente en la prevención y el respeto a las normas de tránsito.

La CNTU reiteró su compromiso de seguir trabajando junto a las autoridades y la sociedad civil para lograr un país con calles más seguras y un transporte más ordenado.

