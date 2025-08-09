El presidente Luis Abinader expresó su interés en visitar el sector Capotillo, Distrito Nacional, para desarrollar un proyecto de mejora de la zona.

Detalló que se han estado evaluando los trabajos que ha hecho el Ministerio e Interior y Policía por vía de la Policía Nacional para llevar más seguridad a todos los habitantes de Capotillo.

"También en un proyecto de mejora de todo el sector, agregándole más escuelas, instituciones técnicas, también centros comunitarios y en términos generales varias intervenciones que van a mejorar la calidad de vida", dijo el mandatario.

Video Abinader quiere transformar a Capotillo para que no sea comparado con delincuencia



Abinader expresó que para este proyecto se han tenido dos reuniones en el Palacio Nacional y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, es la encargada de coordinar las acciones con el apoyo del Gobierno.

El mandatario agregó que así como se transformó el caos de la Duarte con París, se busca que cuando se habla de Capotillo no se piense en delincuencia, "queremos transformar eso", para ello buscan mejorar las infraestructuras y la calidad de vida de todos los habitantes de este sector.

Para este sábado, el presidente visitó una bodega móvil del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), además, visitó la Jornada de Inclusión Social, supervisará la reposición de iluminación, entrega de canchas móviles y útiles escolares por parte del Ministerio de Interior y Policía y supervisará los trabajos del programa de Familia Inclusiva.