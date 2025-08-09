Abinader y Faride entregan 500 lámparas, 500 mochilas y 18 canchas móviles en Capotillo

El presidente Luis Abinader, junto a la ministra de Interior y Policía, encabezó en el sector Capotillo del Distrito Nacional la entrega de 500 lámparas, 500 mochilas y 18 canchas móviles que fueron donadas por la entidad.

Abinader recorrió la tarde de este sábado las calles del capitalino sector, donde aseguró que en los próximos meses irán mejorando varias infraestructuras que a su vez, cambiarán para bien la calidad de vida de los moradores.

Desde el Centro Educativo Capotillo, la ministra Faride Raful manifestó que con esto busca que el sector tenga una mejor calidad de vida, que los estudiantes se alejen de los vicios y tengan más oportunidades.

“Que el que quiera ser profesional, sea profesional, el que quiera ser deportista, sea deportista. Pero que entendamos que con disciplina, vocación, amor y que sepan que el Estado va a estar trabajando con ustedes”, dijo la ministra a los estudiantes presentes en la actividad.

Raful destacó que por instrucciones del mandatario desde hace dos meses, Interior y Policía y otras instituciones han desarrollado un campamento de más de 600 niños que realizaron un periplo en las instituciones del Estado.

Tras esto, la funcionaria, en compañía del presidente y el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, procedió a realizar la entrega de la primera mochila con útiles escolares a una de las estudiantes del centro educativo.

Además, el presidente y los ministros hicieron entrega de 500 lámparas para iluminar el sector.

Otras actividades

En el Capotillo, Abinader también inauguró una unidad móvil del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) y visitó la Jornada de Inclusión Social en la Escuela Básica Salomé Ureña.

“Este sector de Capotillo olvidado por muchos gobiernos, hoy estamos presentes para mejorar de manera definitiva. Escuchen bien, Capotillo y La Zurza, de manera definitiva la calidad de vida de todos”, sostuvo.

El jefe del Estado estuvo acompañado de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, entre otros funcionarios.