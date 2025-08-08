Policías se enfrentan con ciudadanos en Barahona

Agentes policiales y ciudadanos se enfrentaron en un hecho registrado en las intersecciones de las calles Tony Mota Ricart con Uruguay, en la provincia de Barahona. Todavía se deseconocen los mitivos de la pelea.

Se escuchó el sonido de disparos, pero se desconoce si durante la acción alguna persona resultó herida tras el forcejeo entre los efectivos de la Policía y los ciudadanos. Un miembro del Ejército de la República Dominicana (ERD) estuvo involucrado en en el incidente.

En medio de la pelea, una pistola eléctrica que portaba uno de los dos agentes que conformaban la patrulla le fue arrebatada por los ciudadanos, la cual -según una fuente policial- fue enviada a la Dirección Regional de la Policía.

Posteriormente a los incidentes, tras los involucrados escabullirse, dada la cantidad de personas muy por encima del número de agentes policiales, las autoridades del orden público efectuaron un allanamiento en la residencia del efectivo del Ejército, el cual fue arrestado y se encuentra detenido en la dotación policial.

Se desconoce la identidad del soldado, quien supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que se espera que en las próximas horas el vocero de la Dirección Regional Sur PN, sargento Manuel Argenis Rubio, ofrezca detalles sobre este episodio de violencia que involucra a agentes policiales.