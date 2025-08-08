Ingeniero afirma lo del elevado Churchill con Kennedy es un tema de mantenimiento

Tras observarse una grieta en la junta del elevado que conecta la avenida Winston Churchill con la John F. Kennedy, en el Distrito Nacional, un ingeniero considera se trata de un tema de mantenimiento.

En una conversación con periodistas de Listín Diario, el ingeniero Jesús Cepeda declaró que a simple vista pareciera que necesita de mantenimiento, más que algún tipo de vulnerabilidad estructural.

El ingeniero especializado en evaluación y levantamiento estructural, indicó que se trata de dos estructuras independientes, separadas por una junta de construcción, por lo que lo recomendable es que se le dé el mantenimiento correspondiente.

“Entiendo lo aconsejable es que la institución responsable debe darle el mantenimiento correspondiente a dicha junta, de modo que posteriormente no se convierta en un potencial problema estructural. Entiendo es algo fácilmente subsanable, pero no debemos darle larga”, sostuvo Cepeda.

Ciudadanos han manifestado su preocupación tras la grieta, y un hoyo en el elevado de la Churchill con Kennedy.

El Ministerio de Obras Públicas anunció que estará dando mantenimiento al elevado en el sentido sur- oeste y este-sur.