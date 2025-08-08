Alcaldía DN y Digesett intensifican retiro de chatarras en la capital y limpian ensanche Quisqueya

La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realizaron ayer un operativo de recuperación de espacios en el ensanche Quisqueya, retirando vehículos mal estacionados y en condición de chatarras que se encontraban en el sector obstruyendo la vía pública.

El cabildo fue representado por la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos (DUEP), cuyo titular es el coronel José Aníbal Sanz, quien explicó que los vehículos fueron retirados porque obstruían el tránsito y ocupaban espacios públicos de manera indebida.

“Este operativo forma parte de los trabajos rutinarios que se ejecutan en distintos sectores del Distrito Nacional con el objetivo de preservar el orden, garantizar la movilidad y devolverle los espacios a los ciudadanos”, manifestó Sanz.

Sanz valoró el apoyo recibido por parte de Digesett, entidad que tiene la responsabilidad legal de velar por el cumplimiento de las normas de tránsito, y con la cual se mantiene una coordinación constante para este tipo de intervenciones.

“Estas acciones continuarán desarrollándose como parte del compromiso institucional por una ciudad más segura, organizada y transitable”, agregó.

El director de espacios públicos dijo que la DUEP se mantiene realizando operativos en los que recupera espacios en diversos puntos de Santo Domingo, como parte de la responsabilidad asumida para llevar bienestar a los capitaleños.

Las chatarras ocupan las calles del país

El Listín Diario, con su director Miguel Franjul a la cabeza, ha liderado varias campañas para terminar con los vehículos chatarras que ocupan las calles de República Dominicana; a esta iniciativa se han sumado varios cabildos y autoridades.

La Digesett ha realizado operativos en la Zona Colonial, Gascue y San Carlos, para mitigar el uso de espacios públicos y evitar accidentes futuros por el cúmulo de vehículos, chatarras y carros abandonados.

De manera similar, la Alcaldía del Distrito Nacional ha llevado a cabo operativos de retiro de chatarras en zonas como Villa Juana, Honduras y ensanche La Paz.

Estos operativos se han llevado a cabo por las denuncias presentadas por los ciudadanos, debido a que estos vehículos obstruyen las vías públicas, al igual que las aceras, evitando el paso peatonal y de otros métodos de transporte.

En Santo Domingo Este se ha reforzado el plan "Cero Chatarra", una iniciativa que busca mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los residentes.

La Alcaldía ha advertido a los propietarios de talleres y a particulares que tienen estos autos abandonados que serán sancionados si no los retiran.

En favor de la iniciativa de este, el alcalde Dio Astasio ha mostrado interés respecto a la liberación de los espacios públicos de la demarcación.

Explicó que sin la ayuda de los munícipes es imposible resolver la situación, por lo que exhorta a que deben realizar la denuncia por las vías correspondientes, por sus plataformas en línea o al 809-302-6400.

Puntualizó que habrá régimen de consecuencia para quienes, sabiendo que están en falta, continúan cometiendo el delito.

Además, instituciones como el Intrat y la Digesett colaboran para implementar la Ley 63-17, que permite remolcar y, en última instancia, subastar o destruir los vehículos que permanecen sin ser reclamados.

Talleres y repuestos improvisados ocupan las calles del ensanche Kennedy Lea también