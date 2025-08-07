Proyecto de hotel cerca del AILA está paralizado

La construcción del hotel Holiday Inn Santo Domingo Airport, proyectado para levantarse en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG), permanece paralizada debido a un impasse entre la Alcaldía de Boca Chica y los promotores del proyecto, relacionado con el pago de la certificación de uso de suelo.

El alcalde de Boca Chica, Ramón Candelaria, informó que el conflicto radica en la negativa de los ejecutivos de la empresa desarrolladora del hotel a pagar los 10 millones de pesos que exige la alcaldía por concepto del permiso de uso de suelo, documento indispensable para iniciar la obra.

“Ellos dicen que no van a pagar un peso. Nos hemos reunido en varias ocasiones tratando de llegar a un acuerdo, pero se han negado rotundamente a cubrir ese pago”, expresó el alcalde Candelaria al referirse al desacuerdo que ha frenado el arranque de un proyecto valorado en más de 22 millones de dólares.

El ejecutivo municipal precisó que Aerodom, empresa concesionaria del aeropuerto, no tiene relación directa con la constructora a cargo del hotel, aclarando que los beneficios del contrato renegociado entre Aerodom y el Estado dominicano no aplican a esta nueva inversión hotelera.

“Si se tratara de una obra de impacto social o destinada a personas de escasos recursos, no pondríamos objeción para otorgar el permiso.

Pero en este caso se trata de un proyecto comercial multimillonario que estará operando por décadas, y ni siquiera quieren pagar los arbitrios municipales. Eso es una locura inconcebible”, sostuvo con firmeza el alcalde.

De acuerdo con los planos iniciales, el Holiday Inn Santo Domingo Airport estaría compuesto por 150 habitaciones distribuidas en cuatro niveles, ocupando un área de 9,000 metros cuadrados.

La moderna instalación incluiría además bares y restaurantes, terrazas panorámicas, espacios de coworking, gimnasio, piscina, centro de negocios, salones para eventos y reuniones, y un amplio estacionamiento para sus huéspedes.

El inicio de la obra estaba previsto para finales del año 2024, pero el desacuerdo entre la alcaldía y los representantes del proyecto impidió que las excavaciones y movimientos de tierra comenzaran en la zona norte del aeropuerto.

disposición al diálogo

A pesar de la postura firme del cabildo en cuanto al pago del certificado, Candelaria aseguró que está abierto al diálogo.

“Las puertas de mi despacho siguen abiertas. Si los ejecutivos de la compañía desean conversar para buscar una solución viable, estamos dispuestos a escucharlos”, dijo el alcalde.