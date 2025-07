La Policía Nacional informó que una mujer resultó muerta y cinco personas están heridas tras ser atacadas por un individuo identificado como Jean Andrés Pumarol Fernández.

El hecho ocurrió en el condominio Naco IV Dorado, ubicado en la calle Fantino Falco, del centrico sector Naco en la capital dominicana.

La fallecida es Yolanda Handal Abugabil, de 70 años de edad; mientras que los heridos son Guillermo Pumarol, 62 años, padre del autor; Francisco Texano, vecino, 68; Teresa Fabián Heredia (era quien cuidaba a la fallecida); Griselda Ozuna, de 48 años; y Victoria Heredia, de 36 años.

Video Una mujer muerta y varios heridos en violento incidente registrado en Naco



De acuerdo a información preliminar, el autor iba piso por piso tocando puertas y atacaba a quien le abría.

El presunto atacante tiene 30 años de edad, según informó Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, quien se trasladó al lugar del suceso.

Pumarol Fernández fue arrestado y se encuentra detenido en el Palacio de la Policía Nacional, informó Pesqueira a los medios de comunicación.

Pesqueira informó que el suceso se produjo pasadas las 4 de la tarde de este miércoles.

"De manera preliminar estamos realizando las entrevistas y los levantamientos de lugar para establecer las reales circunstancias en que ocurrieron los hechos", dijo Pesqueira a los periodistas.

El vocero policial dijo que al atacante hasta el momento no se le trata como si se tratara de un enfermo mental, ya que ellos no tienen elementos ni están facultados para determinar eso. "Nosotros no podemos adelantar nada en ese sentido", dijo Pesqueira al ser preguntado por los medios de comunicación presentes en el lugar.

"El autor de estos hechos portaba dos armas blancas, él reside en un apartamento de este mismo residencial, y hasta el momento él fue bajando de un piso a otro, tocaba las puertas y apuñalaba a sus víctimas", señaló el vocero de la Policía Nacional.

Visitas



Al condominio se presentaron la primera dama de la República, Raquel Arbaje y también la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quienes se retiraron del lugar sin ofrecer declaraciones a los medios informativos.