Buscarán soluciones en Ciudad Juan Bosch

Con el objetivo de solucionar problemas denunciados por comunitarios de Ciudad Juan Bosch, se reunieron representantes de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y miembros de la Constructora Bisonó.

El conversatorio al que Listín Diario tuvo acceso, denunciaron interrupción en el servicio de agua potable y contaminación; inestabilidad en el suministro de eléctrico; ineficiencia del transporte público; tardanza en la recogida de basura.

Asimismo, se quejaron por la baja calidad en el servicio sanitario; paralización de obras en construcción: funeraria, anfiteatro e iglesia; inundaciones, entre otras más.

El encuentro tuvo lugar en el edificio de la Constructora Bisonó, ubicada en la avenida Luperón, y participaron Rafael (don Tato) Bisonó, presidente de la constructora; Juan Antonio Bisonó, vicepresidente; Camel Curi, director de Ciudad Juan Bosch y viceministro de Proyectos de Inversión de la Presidencia; el director de Ingeniería de la CAASD, Enrique Tiburcio; Alexis Monte, director técnico del Fideicomiso Ciudad Juan Bosch; Roberto Rafael García Bisonó y Lino Canaan.

Curi manifestó que entre las acciones a aplicar está la instalación del segundo tanque de depósito de agua y dos plantas de tratamiento; y recibirán 50 unidades más de autobuses de la OMSA.

Se cambiaron las bombillas del alumbrado eléctrico que estaban quemadas; continúan los trabajos de la funeraria y el anfiteatro reportados como “paralizados”; el ingreso de 60 nuevos agentes de la seguridad ciudadana; duplicación de la policía escolar; y una posible ampliación del Hospital Ciudad Juan Bosch.

agua potable

Con relación a la interrupción del servicio de agua potable y la turbidez con la que llega a las viviendas, según los residentes del proyecto, Tiburcio explicó que se debe a las rupturas que se hacen para reparar las averías en las tuberías, y tras ser sometida (el agua) a alta presión (a lo que se le llama presurizada) para ser impulsada desde el Acueducto Barrera de Salinidad, de Santo Domingo Este hasta la Ciudad Juan Bosch, pues el lodo entra y por tal razón llega el agua turbia.

Curi manifestó que para octubre de este año entrará en funcionamiento el segundo tanque de depósito de agua, con una capacidad de 1,650 millones de galones y una inversión de RD$400 millones. Además, de dos plantas de tratamiento, con una inversión de RD$2,600 millones.

“Lo que pasa es que el tanque que existía daba para las 4,000 viviendas, pero para las 16,000 no. No da para los días. Entonces ya ese tanque entra en octubre, que es una urgencia, una inversión de 400 millones de pesos. Cuando entre eso, se va la turbidez; mientras arreglamos, no va a faltar el agua porque vamos a tener la reserva suficiente, con presión suficiente”, expresó Curi.

De igual forma, Tiburcio aclaró que no está contaminado, que el líquido llega a los hogares, que de hecho cuentan con todos los registros de limpieza del tanque y las analíticas de las aguas que se han hecho en la salida de la planta de tratamiento y en la salida del depósito de agua.

“Explicarle algo, mire qué pasa, las tuberías están presurizadas, porque eso es un servicio de 24 horas. Nos toma muchísimo tiempo poder drenar el agua, hacer la avería, volver a llenarlo, para volver a darle el servicio. Nos toma tres días. Y eso lo que genera es turbidez. Claro, la turbidez no significa que sea contaminación. Es simplemente que el color del agua, como le decimos nosotros, se ve feo”, explicó.

OMSA

Otra problemática que reportaron los residentes fue la ineficiencia del servicio de transporte público, dirigido por la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

“Nosotros hicimos un acuerdo con la gente de la OMSA, le conseguimos el dinero, y en mes y medio nos va a conseguir cincuenta autobuses en una nueva ruta. Nos están poniendo una nueva ruta, un corredor nuevo que va a salir por la carretera Mella y va a enganchar con el Metro, con un solo pasaje”, aseguró.

energía eléctrica

En cuanto a la iluminación de las calles, Curi manifestó se estaban cambiando todas las bombillas que habían sido reportadas quemadas.

“Hoy nosotros estamos cambiando, hacemos una inversión mensual y una inspección con Edeeste y nosotros estamos cambiando todos los bombillos que estaban quemados. Lo que pasa es que normalmente a las cosas hay que darles mantenimiento”, dijo.

funeraria y anfiteatro

Los residentes manifestaron que, mediante un acta de notificación de la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, fueron “paralizados” los trabajos de construcción de la funeraria y el anfiteatro de Ciudad Juan Bosch.

Indicaron que desde hace casi dos semanas están detenidas estas construcciones, bajo el alegato de “obra paralizada por no presentar los permisos de la alcaldía” por parte del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

El director técnico del Fideicomiso VBC-RD, Alexis Monte, aclaró que cuentan con todos los permisos al día y el pago del uso de suelo para hacer esas construcciones.

Explicó que se hizo el pago en 2015 y luego fueron exonerados de todos los arbitrios debido al amparo de la Ley 189-11 de Construcción de Viviendas de Bajo Costo.

Camel Curi manifestó que, a pesar de los intentos del alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, los trabajos de construcción siguen su debido curso, y nunca se han parado.

“Mira cómo funciona el fideicomiso: Nosotros hacemos las escuelas. ¿Quién maneja las escuelas? Educación. Nosotros construimos un Infotep y se lo entregamos a ¿quién? A Infotep. Nosotros construimos una fiscalía, ¿a quién se lo entregamos? A la fiscalía. Se lo vamos entregando a cada una de las instituciones. ¿Qué pasa? Nosotros estamos construyendo una funeraria. Y la funeraria se la vamos a entregar a Savica. ¿Por qué Savica? Porque Savica es la funeraria que maneja a todos los empleados públicos en este país. Cuando usted tiene un problema, que quiere enterrar a una gente, es Savica quien le da la mano. Entonces, el ayuntamiento la quiere. Yo lo siento”, explicó Curi.

Agregando que, así como a la funeraria, el alcalde Dío Astacio quiere también administrar el anfiteatro, colocándole un letrero de “Obra paralizada” a ambas obras.

“Él entiende que, como es el alcalde, hay que darle algo. Puede ir mañana, pasado, puede ir hoy, el sábado y en las obras se seguirá trabajando; las obras no las hemos paralizado, él está intentando, pero para pararla tiene que llevarme a un tribunal; yo tengo todos los permisos, yo los tengo y cuando fuimos a Planeamiento Urbano ellos dijeron que sí está todo correcto”, exclamó.

seguridad escolar

Curi, además, manifestó que tras sostener una reunión con los responsables de dirigir la policía escolar, acordaron duplicar la seguridad en las escuelas de Ciudad Juan Bosch.

Mientras que, para la seguridad ciudadana, señaló que 60 nuevos agentes fueron ingresados al proyecto habitacional, quienes trabajan en coordinación con agentes de la Dirección General de Migración (DGM).

Además, aseguró que se construye un cuartel de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

hospital juan bosch

El director de Ciudad Juan Bosch y viceministro de Proyectos de Inversión de la Presidencia, Camel Curi, manifestó que ha solicitado la ampliación del hospital de la ciudad, que se encuentra bajo la dirección del Servicio Nacional de Salud (SNS).

“El hospital da un buen servicio; el problema del hospital es que necesita ampliarse. Nosotros nos juntamos con el Servicio Nacional de Salud y su director, Mario Lama, y le ofrecimos terrenos para hacer un Centro de Atención Primaria, pero esa propuesta de diseño tiene que ser de ellos”, expresó.

el proyecto habitacional

El complejo habitacional Ciudad Juan Bosch fue iniciado en el año 2015 y su dirección permanece bajo el Ministerio de la Presidencia.

Fue diseñado para 25,000 viviendas, y actualmente se encamina a las 16,000 residencias. Cuenta con escuelas, hospital, supermercado, parques, Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi); actualmente se construye un anfiteatro, funeraria y una iglesia y más.

Para este sábado 19, a las 9:00 de la mañana, la dirección del Fideicomiso se reunirá con todos los presidentes de consorcios para hacer una presentación de resultados, la misma que se realiza una vez al año; así informó Curi.

El pasado sábado, el Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, realizó una visita sorpresa al proyecto habitacional ante las problemáticas que aquejan a esta comunidad y las protestas realizadas por los comunitarios.

Ante esto, Paliza aseguró que el Gobierno está tomando medidas con relación al suministro y la calidad del agua, además de estar gestionando mejoras en el transporte con el aumento de unidades de la OMSA