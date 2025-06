Prohibición de giro a la izquierda procura evitar accidentes y disminuir tiempo de desplazamiento

La prohibición del giro a la izquierda en algunas de las principales intercepciones del polígono central en el Distrito Nacional, como parte de las medidas implementadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que procuran mejorar el tránsito vehicular, tiene una razón de ser.

Así lo explicó Igor Costa, representante de la empresa contratista Imtraff, encargada del diseño del plan “RD se mueve”, puesto en marcha desde el pasado lunes con orientación y concientización de los conductores y que contempla a partir del 1 de julio, el no giro a la izquierda, entre otras medidas.

Costa explicó al participar en un Desayuno Listín Diario, encabezado por el director del medio, Miguel Franjul, que una de las principales razones por las que se elimina este giro es para disminuir la ocurrencia de posibles accidentes de tránsito, luego de que uno de los conductores cruce mientras la luz semafórica se encuentra en rojo.

Como segunda razón indicó que cuando los vehículos hacen el giro a la izquierda se debe detener el flujo vehicular, lo que favorece la ocurrencia de taponamientos en la vía.

“Si yo vengo y hay un motor que no respeta el rojo vamos a chocar y a la derecha no pasa eso, porque a la derecha no me voy a confrontar directamente con nadie viniendo contra mí, ese es un primer motivo, para disminuir un posible siniestro o accidentalidad y el segundo punto es que cuando un vehículo tiene que hacer el giro a la izquierda tengo que detener el flujo”, aseveró.

En el encuentro, además de Costa, participaron por el Intrant la directora de Movilidad Sostenible, Alexandra Cedeño, y la directora de comunicaciones, Suzan Castaño; así como José Cedeño, director de Parquéate RD; Rafael Tejeda Baldera, director de comunicaciones de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett); Shyam David Fernández, de Fiduciaria Banreservas, y Miguelina Ramírez, coordinadora de departamentos de la Digesett.

La medida que se implementará a partir del próximo martes estará dividida en cuatro fases; la primera contempla el no giro en la avenida Lope de Vega con Padre Fantino Falco, Max Henríquez Ureña y Gustavo Mejía Ricart.

En la segunda fase no se permitirá el giro en la avenida Tiradentes con Carlos Sánchez, Frank Feliz Miranda, Rafael Augusto Sánchez, Roberto Pastoriza y Salvador Sturla; la tercera fase contempla a la avenida Abraham Lincoln con Andrés Julio Aybar y avenida Máximo Gómez con Pedro Livio Cedeño.

La cuarta fase contempla el no giro a la izquierda en la avenida Abraham Lincoln con John F. Kennedy; avenida Núñez de Cáceres con 27 de Febrero; Máximo Gómez con John F. Kennedy y Núñez de Cáceres con John F. Kennedy.

El experto brasileño explicó que si bien la red semafórica en la actualidad controla los giros y el flujo vehicular, debido a la alta cantidad de automóviles que ingresan al Distrito Nacional con sus ocupantes para estudiar o trabajar desde Santo Domingo Este, Norte y Oeste, esto mantiene las principales arterias congestionadas.

Con la eliminación del giro en al menos 14 intercepciones en el plan piloto, Igor Costa considera que se puede disminuir el tiempo de desplazamiento en al menos un 20% y gestionar el tráfico, uno de los principales objetivos que tiene el plan.

“Todo lo que estamos haciendo es para disminuir el tiempo de desplazamiento, de una persona que sale a las 5:00 de la mañana de casa para tener que llegar a las 8:00 a tu trabajo”, precisó.

Concentración

En el Gran Santo Domingo, las horas picos se concentran entre 7:00 y 8:00 de la mañana y en horas vespertinas de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche, siendo el Distrito Nacional el punto de encuentro de las distintas localidades de la provincia Santo Domingo.

“En los patrones de viaje, recordar, se realizan tres millones de viajes en el Gran Santo Domingo, solo en el Distrito un millón de viajes, entonces, esos desplazamientos coinciden en los corredores principales, por eso estamos buscando definir prioridad en arterias de vía secundaria a terciarias y en esas garantizar más movilidad y menos accesibilidad”, agregó Cedeño.

Para el debido cumplimiento de las medidas, la Digesett integró 700 agentes a escala nacional, de los que 350 están diseminados en las principales vías, donde se ejecuta el plan piloto, hasta tanto se realice la ampliación a otros sectores.

Otras medidas

Se optimizará la red semafórica en 11 corredores estratégicos, con ciclos técnicos de 110 a 120 segundos en los semáforos y ejecución y monitoreo por el centro de control.

Los corredores impactados por esta medida serán en las avenidas Luperón, Núñez de Cáceres, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Lope de Vega, Tiradentes, Máximo Gómez, Doctor Delgado, México, Pedro Henríquez Ureña y Rómulo Betancourt con Simón Bolívar.

En estas mismas vías se utilizarán dispositivos temporales de gestión de tráfico, facilitando el acceso a vías expreso y ampliando la capacidad vial mediante carriles en contraflujo, para así gestionar el horario.

Grúas de la Digesett retendrán vehículos que no cumplan con las regulaciones de estacionamiento en los sectores del Distrito Nacional, como Piantini, Evaristo Morales, Naco, Centro de los Héroes, Ensanche Quisqueya, Urbanización Fernández y El Millón.

El Ministerio de Administración Pública (MAP) estableció un nuevo horario de entrada y salida escalonado en las instituciones públicas, dispuesto por el Gobierno para mejorar el tránsito en el Gran Santo Domingo, que entrará en vigor a partir del primero de julio, dividido en grupos A y B.

Entradas y salidas

Grupo A: los empleados entrarán a las 7:00 de la mañana para salir a las 3:00 de la tarde. Mientras que el Grupo B tendrá un horario 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde

En cambio, para las instituciones que reciban más de 2,000 visitas al mes de atención al ciudadano deberán establecer dos turnos, uno de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y otro de 2:00 a 9:00 de la noche.

Sobre el cambio de horario, Cedeño aclaró que quienes percibirán el cambio a nivel de servicio serán los empleados, ya que los usuarios podrán ser atendidos hasta las 4:00 de la tarde.

“Un grupo del personal va a entrar a las 7:00 de la mañana, de 7:00 a 3:00 de la tarde, otro grupo va a llegar a las 7:30 hasta las 3:30, y el 30% del personal se queda normal de 8:00 a 4:00”, dijo.