Ciudad Juan Bosch: La modernidad sumergida en el abandono

La promesa de ciudad segura, de modernización y servicios de primera necesidad garantizados, ha pasado a la historia en el proyecto habitacional Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, causando indignación en sus residentes.

Desde hace varios años, la preocupación por la contaminación del agua que le sirven ha afectado a los vecinos de esta ciudad.

A lo que se suman, un transporte ineficiente, apagones constantes, falta de señal telefónica y un sistema de drenaje inservible.

Esas son parte de las preocupaciones que viven a diario quienes, con el sueño de un lugar mejor, se instalaron en este proyecto habitacional.

“Esa agua cada día llega más sucia, como con lodo. Es imposible bañarse con eso porque fácilmente nos puede dar alergia o una enfermedad en la piel”, dijo Ignacia Gutiérrez, residente en uno de los apartamentos de la ciudad, afirmando que para higienizarse debe comprar botellones de agua.

De igual manera, Patria Moreta resaltó que en ocasiones el agua se va para llegar aún más sucia y contaminada con residuos tóxicos de las tuberías.

“Ya yo no sé qué hacer porque cuando está por arreglarse el agua se la llevan y sale más sucia y con un mal olor como a agua posada”, dijo con descontento.

Dolor de cabeza

El agua, que debería ser un servicio beneficio para la ciudadanía, se ha convertido en el dolor de cabeza de quienes día tras día se ven afectados por la contaminación que este líquido trae consigo sin tener respuesta por parte de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Agua con señas de tuberías sucias, residuos de tierra, hedor y un notable descuido en el manejo de la purificación, es lo que, aseguran, viven los residentes de Ciudad Juan Bosch con el líquido que llega a sus hogares.

Poca seguridad

Hace unos años los vecinos se encontraban felices por el monitoreo de vigilancia policial constante, pero esa tranquilidad terminó y lo que debería ser una zona segura se convirtió en un abandono por parte de las autoridades.

Policías en bicicletas, camionetas, drones y policías aéreos, eran las medidas de utilidad para garantizar la seguridad en la preciada ciudad que tiene una población de unos 32,515 habitantes, según un documento titulado "El ejercicio de priorización de territorios (y sus áreas de influencia) para la localización de los Centros Ciudad Mujer (CCM)", elaborado por el Gobierno de la República Dominicana, basándose en datos del censo del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

“Cuando yo me mudé hace unos 6 años, aquí pasaba la policía cada 10 minutos o menos; en la noche activaban los drones, los policías aéreos y salían unos en camionetas. Durante el día era en bicicleta y todo estaba tranquilo, pero ya Ciudad Juan Bosch a ellos (se refiere a la Policía Nacional) no les importa”, comentó José Moreno.

Moreno se encontraba de visita en el sector al momento de ser entrevistado. Dijo que dejó de ser residente, ya que debido a la inseguridad partió a otro sector.

La ciudad que debería ser protegida por la Policía Nacional se encuentra dejada a su suerte, causando temor por parte de los residentes, dijo.

Apagones constantes

Más de 6 horas de apagones y tarifas de luz por las nubes es otra de las quejas de los moradores de Ciudad Juan Bosch, quienes se mudaron a este lugar con el deseo de tener energía eléctrica 24 horas como les fue prometido.

Indignados por las promesas incumplidas y la ineficacia de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), los ciudadanos dijeron sentirse engañados y decepcionados de este proyecto inmobiliario.

“Yo me mudé aquí con el deseo de contar con luz todos los días y así no tener que comprar inversor y pasar noches sin luz, pero veo que eso que prometieron de energía 27/7 era mentira porque esa luz se va el día entero y llega en la noche para estar como un arbolito”, mencionó Maribel Rodríguez, quien reside en la ciudad desde hace más de 6 años.

El llamado arbolito (luz intermitente) se hace presente en esta ciudad y los llamados de atención a las autoridades no faltan; pero estas parecen hacer caso omiso a los reclamos

Sin señal telefónica

La señal telefónica en Ciudad Juan Bosch es escasa, pues desde los balcones de los apartamentos es donde la comunicación se hace posible, manteniendo desconectados a los residentes.

Mónica Valdez dijo que al entrar a su habitación en su residencia en el cuarto piso, la señal de internet o telefónica es nula. En ocasiones, se ve precisada a salir a la sala o cocina para comunicarse con su familia.

“No me puedo acostar en mi cama mientras uso el celular porque no tengo señal. Quité el internet de mi casa porque no funcionaba y el poner paquetico es peor porque hasta en la galería me he tenido que parar para tener internet y a veces ni así”, afirmó.

Transporte ineficiente

El método de transporte que se maneja dentro de la ciudad es la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), la cual desde hace más de un año ha generado reclamos y quejas por parte de los usuarios, debido al deterioro del servicio y las largas horas de espera en las paradas.

"Yo estoy harta de tanto que nos hacen esperar en las paradas. Uno dura hasta una hora en horas pico y es cuando deberían enviar más autobuses, pero será que ellos toman esas horas para descansar", explicó Rubén Mateo, quien todos los días hace uso del servicio y en horas de la mañana se dilata su trayecto al trabajo por la tardanza del bus.

Carrocería deteriorada, asientos sucios y en ocasiones despegados, falta de acondicionador de aire y ventanas clausuradas, son algunos de los deterioros por los que se quejan quienes cada día utilizan el transporte OMSA que sale de Ciudad Juan Bosch a la avenida San Vicente de Paul.

Cada una de estas problemáticas que afectan esta ciudad se ha presentado recurrentemente y ha causado incomodidad y angustia a las familias.